México anhela mayor "claridad" en Copa América que en sus duelos amistosos

La selección de México espera ser protagonista en su debut el sábado con Jamaica en la Copa América-2024 y alejar las críticas por los nefastos resultados que tuvo en sus duelos amistosos preparatorios.

"Tenemos que ver un equipo duro, con claridad con el balón. Protagonista, siempre vamos a buscar ser protagonistas. Habrá veces en las que el rival te quite el balón y debemos saber qué hacer cuando no lo tengamos. En este caso, defendernos mejor", aseguró el viernes en conferencia de prensa el DT Jaime Lozano.

"Un cero atrás sería buenísimo, después de los últimos partidos que hemos tenido, que no nos hagan gol pero defendiéndonos bien, no porque no pudo Jamaica sino porque concedamos pocas ocasiones", sostuvo.

Dada su cercanía geográfica y la importante comunidad mexicana residente en Estados Unidos, el Tri sabe que jugará como dueño de casa en este duelo programado para las 20H00 locales (01H00 GMT del domingo) en el NRG Stadium de Houston, Texas, con capacidad para 72.000 almas.

Lozano, quien lleva un año en el cargo, reestructuró su equipo dejando fuera a figuras como el portero Guillermo Ochoa (38 años) y los atacantes Hirving Lozano (28) y Raúl Jiménez (33).

Tras ello, cayó por 4-0 contra Uruguay y por 3-2 contra un Brasil alterno, durante su preparación para esta competencia, haciendo que la afición se le fuera encima. Algunas voces han pedido su renuncia, pero eso no le inquieta.

"Yo sé que siempre lo hablamos, que es una silla (de DT) que importa mucho en el país, pero tengo que ocuparme de lo que depende de mí. Lo demás, seguramente cuando haya buenos resultados, inclinaremos un poquito más la balanza hacia nuestro favor", consideró.

Insistió en que, más allá de los resultados, era necesario enfrentar a rivales de categoría.

"Esperemos hacer un buen partido, de base con lo que hicimos ante Brasil (donde tuvieron un mejor ritmo en el segundo tiempo, pese a la derrota), que es una buena base para los próximos tres partidos", agregó.

Sobre los Reggae Boyz, dijo que son "un equipo que juega bien, con jugadores que a partir de lo físico y lo genético sacan provecho de situaciones si no eres capaz de contrarrestarlas".

Por su parte, el capitán Edson Álvarez (West Ham United, ENG), cree que el equipo mantiene el optimismo. Pese a ser superiores a Jamaica en Concacaf, no se ve como favorito, y observa con respeto a sus otros dos rivales del Grupo B, Ecuador y Venezuela.

"Creo que esos tiempos en que había un favoritismo han pasado. Hoy, todas las selecciones, todos los jugadores se preparan al 100% para competir, Son 3 selecciones bastante fuertes a nivel grupal", aseguró.

Mav/ma

LA NACION