Mhoni Vidente acertó un dato crucial sobre la final del Mundial Qatar 2022

Desde que inició el Mundial de Qatar 2022, Mhoni Vidente predijo algunos de los resultados que hasta el momento se cumplieron. La astróloga sacó sus cartas para saber qué le depararía el destino a las 32 selecciones que se jugaban la Copa del Mundo y todo lo contó en sus redes sociales. Ahora que la final está a la vuelta de la esquina, quedó en evidencia que la predicción de la tarotista se hizo realidad una vez más.

Al iniciar la fase de octavos de final, la cubana mencionó que había tres selecciones que llegarían a la etapa cúspide para disputarse la copa: Brasil, Argentina y Francia. “Son mis candidatos para ganar. Definitivamente, esos equipos siguen brillando”, declaró en un video de su canal de YouTube. Para ella no solo eran los favoritos, sino también los que tenían más potencial de llegar a la final.

Este 18 de diciembre los hinchas disfrutarán del último duelo, el partido más importante de la FIFA. Lo más sorprendente es que la selección argentina se encuentra entre los dos equipos que jugarán. Su adversario saldrá del partido que tendrán Francia y Marruecos. Si los franceses resultan vencedores, la pitonisa habría acertado en un 100 por ciento todas las predicciones que hizo acerca de Qatar 2022.

Las predicciones de Mhoni Vidente para la era de la Virgen de Guadalupe

Otras predicciones sobre Qatar 2022

La especialista predictiva hizo otras proyecciones respecto al encuentro deportivo internacional, incluso desde antes de que iniciara. Entre lo primero que mencionó fue el fracaso contundente de la selección de México. “¿Cómo va a ir México? Pues yo lo veo mal. Eso no es una predicción, es un hecho. Que ellos no se la crean, que no pongan todo su interés para salir adelante”, había dicho también en su canal de YouTube.

Además, había vislumbrado la salida de Gerardo Martino, director técnico del conjunto tricolor. “La afición mexicana los apoya totalmente, están en las buenas y en las malas. Lamentablemente, al entrenador no le interesa sacar adelante a México. Y veo una renovación de ese cargo, con otro nombre”.

Las dos predicciones se hicieron realidad: los mexicanos regresaron a su país sin haber siquiera pasado la fase de grupos. Se quedaron sin el cuarto partido, algo que no sucedía hace 40 años. Por otro lado, Tata Martino dejó la dirección técnica del conjunto después del encuentro contra Arabia Saudita. “Soy el responsable de este fracaso... Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer”, declaró en conferencia de prensa después de la eliminación.

Los jugadores mexicanos se lamentan, después de quedar afuera del Mundial de Qatar ALFREDO ESTRELLA - AFP

Argentina, en la final

Lionel Messi y Julián Álvarez le regalaron a sus fans el momento más soñado por todos los hinchas del planeta: que su equipo llegue a la final de la Copa del Mundo. Con tres goles frente a Croacia, el equipo liderado por el rosarino logró el pase al día más importante de esta competencia. Ahora, la albiceleste espera para saber quién será su rival el próximo domingo, los seleccionados de Francia o Marruecos.

