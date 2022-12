Las 5 cosas que nunca hay que llevar en el equipaje de mano al viajar en avión

escuchar

Uno de los momentos cruciales a la hora de viajar es cuando se empaca el equipaje. No importa si es un trayecto corto o largo, la mayoría de las personas siempre intentan llevar una gran cantidad de artículos. Pero, en su afán de portar todo lo necesario y no olvidar nada, suelen transportar prendas o artefactos que nunca utilizan o que no están permitidas. A lo largo del tiempo, viajeros y sitios especializados han enlistado las cosas que no se deben trasladar en la valija. A ellos se sumaron también las autoridades regulatorias, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Antes de hacer las maletas, siempre se deben tomar en cuenta algunos consejos. Por ejemplo, hacer una lista con todo lo que se requiere para pasar los días de vacaciones sin ningún problema. Así, cuando se introduzca la ropa o cualquier objeto en la mochila será casi imposible olvidar alguno. También hay que priorizar hacer buenas combinaciones de prendas para evitar empaquetar algunas que no se vayan a usar. Tener lo imprescindible siempre será la solución perfecta, sobre todo cuando se tiene un límite permitido.

Al momento de viajar y ahorrar espacio, es mejor seguir estos consejos UNSPLASH

Los artículos que no se deben llevar a un viaje (o que tienen restricciones)

Hay artículos que es mejor dejar en casa, pero que a veces se empacan por desconocimiento de las reglas. Estos son los que incluye la TSA entre sus restricciones.

Insecticidas en aerosol

Los insecticidas en aerosol no están permitidos en el equipaje de mano; sin embargo, se permiten en el facturado siempre y cuando no estén etiquetados como material peligroso (HAZMAT).

Bebidas alcohólicas

La TSA especifica que hay bebidas alcohólicas que no se deben trasladar, como las que tienen más del 70% de alcohol. Asimismo, las que tengan más del 24 % están limitadas en las valijas facturadas a 5 litros por pasajero y deben estar en un embalaje sin abrir.

Llevar el equipaje necesario es importante sea cual sea el medio de transporte en el que se viaje Lukas Souza / Unsplash

Municiones

Este es un punto importante que el pasajero deberá consultar con cada aerolínea, dado que algunas que no las aceptan incluso en el equipaje facturado. Las municiones para armas pequeñas deben estar embaladas de forma segura en cajas de fibra, madera o metal diseñadas específicamente para este fin. Además, la TSA pide a los viajeros asegurarse de cumplir con las normas de posesión de armas de fuego vigentes en cada nación.

Encendedores y cigarrillos electrónicos

Algunos tipos de encendedores y cigarrillos electrónicos no se permiten mientras se está a bordo del avión. En caso de estar habilitados, habrá que retirar la batería y colocarlos en una funda protectora, así como poner el pestillo de seguridad o un dispositivo de bloqueo en el botón de activación del encendedor.

Cada batería de iones de litio no debe exceder una calificación de vatios-hora (Wh) de 100 Wh; para las baterías de metal de litio, este es un contenido de 2 gramos. Además, no se permite la recarga de los dispositivos y/o las baterías a bordo del avión.

Objetos afilados

Hay que tener mucho cuidado con lo que se empaca en el equipaje de mano porque los objetos afilados no están permitidos. Cualquiera de estos que se encuentre en las maletas facturadas debe estar envuelto de forma segura para evitarles lesiones a los manipuladores de equipaje e inspectores.

LA NACION