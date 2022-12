Mhoni Vidente predice a tres de los finalistas en el Mundial de Qatar 2022: ¿Argentina está en la lista?

escuchar

El Mundial de Qatar 2022 ya se encuentra en su etapa de octavos de final, con algunos clasificados a la siguiente ronda. Con el final a la vista, la astróloga Mhoni Vidente dio un paso hasta la última etapa y predijo cuáles son las tres selecciones que podrían llegar a disputarse la Copa del Mundo. Será el próximo 18 de diciembre cuando se conozca el color del conjunto triunfador en la competencia de élite más importante de la FIFA. Esto es lo que dijo la pitonisa en sus redes sociales.

A través de un video en su canal de YouTube, la astróloga hizo algunas predicciones para la humanidad. Aprovechó también para dar su veredicto de la fase final del evento de fútbol más esperado en los últimos cuatro años: “Vamos a hablar de la carta de la estrella. Argentina, Brasil y Francia son mis candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022. Definitivamente, esos equipos siguen brillando”, declaró.

La pitonisa advirtió que la final estará entre dos de las tres selecciones que mencionó. Hasta el momento su augurio se ha cumplido, dado que Argentina y Francia ya están calificadas a los cuartos de final. Mientras tanto, Brasil apenas disputará el partido de la decisión contra Corea del Sur y, si pasa, los tres equipos estarían rumbo a la predicción de Mhoni.

Las predicciones de Mhoni Vidente sobre el Mundial de Qatar 2022

Predicciones cumplidas de Mhoni Vidente sobre el Mundial de Qatar 2022

La tarotista ya dio otras predicciones acerca de la contienda deportiva, incluso desde antes de que iniciara. Acertó en muchas de ellas como, por ejemplo, la derrota contundente de México en la frase de grupos. La escuadra tricolor se quedó sin el cuarto partido por primera vez en 40 años, algo que la cubana vio en sus cartas desde mucho tiempo atrás.

“¿Cómo va a ir México? Pues yo lo veo mal. Eso no es una predicción, es un hecho. Que ellos no se la crean, que no pongan todo su interés para salir adelante”, dijo en un reciente video de predicciones. Además, destacó que los hinchas aztecas son superiores a los resultados que entregan los futbolistas: “La afición mexicana los apoya totalmente, están en las buenas y en las malas. Lamentablemente, al entrenador no le interesa sacar adelante a México. Y veo una renovación de ese cargo con otro nombre”, advirtió.

Esta última predicción también se cumplió, ya que Gerardo Tata Martino dejó la dirección técnica del conjunto una vez que se acabó el partido contra Arabia Saudita. “Soy el responsable de este fracaso... Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer”, dijo en conferencia de prensa una vez que sus entrenados se quedaron fuera del Mundial.

La astróloga cubana Mhoni Vidente predijo lo ocurrido con el Grupo C en el Mundial de Qatar 2022

¿Cómo van Argentina, Francia y Brasil en el Mundial de Qatar 2022?

Respecto a lo que la experta predictiva dijo acerca de los posibles triunfadores de la competencia en el país árabe, estos son los resultados que obtuvo cada conjunto en sus últimos partidos.

Argentina. Obtuvo el triunfo con un marcador 2-1, con dos tantos de Lionel Messi y Julián Álvarez. Se enfrentará a Países Bajos, dirigido por Louis Van Gaal.

Obtuvo el triunfo con un marcador 2-1, con dos tantos de Lionel Messi y Julián Álvarez. Se enfrentará a Países Bajos, dirigido por Louis Van Gaal. Francia. Ganó 3-1 contra Polonia y eso lo mandó hasta los cuartos de final. Su próximo encuentro será contra Inglaterra.

Ganó 3-1 contra Polonia y eso lo mandó hasta los cuartos de final. Su próximo encuentro será contra Inglaterra. Brasil. Está por jugar su partido contra Corea del Sur. En caso de resultar ganador, les seguiría el paso a los franceses y a los dirigidos por Lionel Scaloni.

