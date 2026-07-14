Adiós al sueño americano: para muchos, ser “hispano” o “latino” les juega en contra para progresar en EE.UU.
Un tercio cree que su identidad es un obstáculo para salir adelante; es la percepción negativa más frecuente entre todos los factores que Pew Research Center midió
- 3 minutos de lectura'
Un tercio de los adultos “hispanos” o “latinos” en Estados Unidos dice que su identidad perjudica su capacidad de progresar. Apenas una cuarta parte cree que ayuda. El resto, un 40%, dice que no cambia nada.
Hispanos y latinos, ¿sin sueño americano?
Estos números del estudio del Pew Research Center (ver PDF) publicados en los primeros días de julio desafían las nociones y expectativas habituales del “sueño americano”. Para muchos encuestados, el origen se percibe como un freno, no como parte de una historia de oportunidad.
Lo destacable es que la identidad se destaca entre todos los factores que Pew preguntó. Cuando indagó sobre educación, género, lugar de nacimiento o raza, ganó la perspectiva positiva. Con identidad hispana, ganó la negativa.
El panorama completo en la encuesta a latinos del Pew Research Center
¿Cómo afecta tu identidad hispana tu capacidad de progresar?
- 33% dice que perjudica su capacidad
- 26% dice que ayuda
- 40% dice que no cambia nada
Comparado con otros factores:
- Educación: 57% dice que ayuda / 22% dice que perjudica
- Lugar de nacimiento: 50% dice que ayuda / 18% dice que perjudica
- Género: 34% dice que ayuda / 18% dice que perjudica
- Raza: 29% dice que ayuda / 29% dice que perjudica
Educación y lugar de nacimiento son percibidos mayormente como ventajas. Identidad hispana y raza son los únicos donde la percepción negativa es significativa o dominante.
Las brechas políticas
La percepción divide fuertemente según la afiliación política.
Votantes de Harris en 2024:
- 39% dice que perjudica su progreso
- 23% dice que ayuda
- 38% dice que no cambia nada
Votantes de Trump en 2024:
- 15% dice que perjudica
- 27% dice que ayuda
- 57% dice que no cambia nada
La brecha es de 24 puntos. Entre votantes de Harris, el perjuicio es la respuesta dominante. Entre votantes de Trump, la neutralidad es la opción principal. Apenas uno de cada siete votantes de Trump percibe su identidad como un obstáculo.
Por afiliación partidaria:
Demócratas/inclinados demócratas:
- 41% dice que perjudica
- 27% dice que ayuda
- 32% dice que no cambia
Republicanos/inclinados republicanos:
- 30% dice que perjudica
- 22% dice que ayuda
- 47% dice que no cambia
La pauta es consistente: los votantes y afiliados demócratas ven su identidad como un obstáculo más frecuentemente que los republicanos.
Cómo eligen nombrarse
Mientras que el 53% prefiere identificarse por su país de origen (mexicano, cubano, dominicano), apenas el 27% elige términos panétnicos como “hispano” o “latino”.
Entre los votantes de Trump (quienes menos ven su identidad como obstáculo), el 43% se llama simplemente “american”, frente a 22% entre votantes de Harris.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.