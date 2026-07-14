Adiós al sueño americano: para muchos, ser “hispano” o “latino” les juega en contra para progresar en EE.UU.

Un tercio de los adultos “hispanos” o “latinos” en Estados Unidos dice que su identidad perjudica su capacidad de progresar. Apenas una cuarta parte cree que ayuda. El resto, un 40%, dice que no cambia nada.

Hispanos y latinos, ¿sin sueño americano?

Estos números del estudio del Pew Research Center (ver PDF) publicados en los primeros días de julio desafían las nociones y expectativas habituales del “sueño americano”. Para muchos encuestados, el origen se percibe como un freno, no como parte de una historia de oportunidad.

Sueño americano con obstáculos por el origen migrante Imagen ilustrativa generada con IA

Lo destacable es que la identidad se destaca entre todos los factores que Pew preguntó. Cuando indagó sobre educación, género, lugar de nacimiento o raza, ganó la perspectiva positiva. Con identidad hispana, ganó la negativa.

Cómo perciben la identidad hispana en relación con el sueño americano los integrantes de familias migrantes latinas Pew Research Center (traducida al español)

El panorama completo en la encuesta a latinos del Pew Research Center

¿Cómo afecta tu identidad hispana tu capacidad de progresar?

33% dice que perjudica su capacidad

26% dice que ayuda

40% dice que no cambia nada

Comparado con otros factores:

Educación: 57% dice que ayuda / 22% dice que perjudica

57% dice que ayuda / 22% dice que perjudica Lugar de nacimiento: 50% dice que ayuda / 18% dice que perjudica

50% dice que ayuda / 18% dice que perjudica Género: 34% dice que ayuda / 18% dice que perjudica

34% dice que ayuda / 18% dice que perjudica Raza: 29% dice que ayuda / 29% dice que perjudica

Educación y lugar de nacimiento son percibidos mayormente como ventajas. Identidad hispana y raza son los únicos donde la percepción negativa es significativa o dominante.

Las brechas políticas

La percepción divide fuertemente según la afiliación política.

Votantes de Harris en 2024:

39% dice que perjudica su progreso

23% dice que ayuda

38% dice que no cambia nada

Votantes de Trump en 2024:

15% dice que perjudica

27% dice que ayuda

57% dice que no cambia nada

La brecha es de 24 puntos. Entre votantes de Harris, el perjuicio es la respuesta dominante. Entre votantes de Trump, la neutralidad es la opción principal. Apenas uno de cada siete votantes de Trump percibe su identidad como un obstáculo.

Por afiliación partidaria:

Demócratas/inclinados demócratas:

41% dice que perjudica

27% dice que ayuda

32% dice que no cambia

Republicanos/inclinados republicanos:

30% dice que perjudica

22% dice que ayuda

47% dice que no cambia

La pauta es consistente: los votantes y afiliados demócratas ven su identidad como un obstáculo más frecuentemente que los republicanos.

La inclinación política divide a los votantes que se identifican como "hispanos" o "latinos" en EE.UU. AP - (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Cómo eligen nombrarse

Mientras que el 53% prefiere identificarse por su país de origen (mexicano, cubano, dominicano), apenas el 27% elige términos panétnicos como “hispano” o “latino”.

Entre los votantes de Trump (quienes menos ven su identidad como obstáculo), el 43% se llama simplemente “american”, frente a 22% entre votantes de Harris.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.