Adiós Mundial 2026: el árbitro que no participará tras ser interrogado durante 11 horas y sin visa americana

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no va a participar en el Mundial 2026 después de que Estados Unidos le negara la entrada al país. Tras más de 11 horas de interrogatorio, fue considerado inadmisible debido a “problemas de verificación”.

Qué se sabe del caso del árbitro que le denegaron la visa

De acuerdo con un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el árbitro fue sometido a una inspección adicional el pasado 6 de junio tras llegar a Miami de un vuelo procedente de Estambul.

Artan fue interrogado durante 11 horas en una habitación pequeña KHALED DESOUKI - AFP

Fue interrogado durante 11 horas en una habitación pequeña y pasó la noche antes de ser trasladado a una celda de detención. Allí, los oficiales le preguntaron sobre la situación política en Somalia y sobre el grupo militante Al Shabab.

Tras la interrogación, le rechazaron la admisión y fue enviado de regreso a Estambul en un vuelo de conexión. “El viajero, árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, era inadmisible debido a problemas de verificación y se le denegó la entrada”, dijo un portavoz de la CBP.

La postura de Omar Artan tras ser denegada su entrada a Estados Unidos

En diálogo con The New York Times, Artan afirmó que “tenía todos los papeles en regla” y la visa correspondiente, además de presentar documentación de la FIFA y pruebas de su carrera de más de una década.

Omar Artan fue nombrado árbitro del año en 2025 por la Confederación Africana de Fútbol, que rige el fútbol en África FRANCK FIFE - AFP

“Estoy muy, muy decepcionado”, dijo el árbitro en una entrevista telefónica desde Estambul. “Soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”.

Pese a los percances, el somalí se encuentra de buen humor y está concentrado en nuevos desafíos. “Quisiera agradecer a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y prometo mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", señaló.

Luego agregó: “Quiero agradecer a la familia del fútbol sus mensajes y desearles a mis compañeros el mayor de los éxitos durante el Mundial. Espero volver a contar con ellos en futuras competiciones".

La carrera de Omar Artan

Omar Abdulkadir Artan es un destacado árbitro de fútbol somalí de élite que fue seleccionado para participar en la Copa Mundial 2026.

Omar Artan es árbitro internacional de la FIFA desde 2018 ISSOUF SANOGO - AFP

Nació el 6 de junio de 1992 y es árbitro internacional de la FIFA desde 2018. En 2025 fue nombrado el mejor árbitro masculino de África en 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF, por sus siglas en inglés), según consignó Sports News Africa.