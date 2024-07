Así se convirtió Craigslist en una alternativa para los migrantes sin permiso de trabajo en EE.UU.

Escuchar

Los migrantes que llegan a Estados Unidos no siempre usan las vías establecidas en su integración. En algunos casos, piden estatus de protección o asilo, que tardan en conferirles ciertos beneficios, como los permisos de trabajo. Esto provoca que haya personas en ese territorio que no tienen permiso y que comenzaron a apuntar a fuentes alternativas. Una de ellas y que cobró relevancia recientemente es Craigslist, una página de anuncios clasificados que ofrece desde antigüedades a la venta, hasta empleos.

Una red de anuncios: qué es y cómo funciona Craiglist

En 1995 el programador, Craig Newmark, vio en internet que existían distintas páginas de anuncios. El público realizaba posteos sobre cuestiones de interés que ocurrían en la cercanía. Inspirado por esto, decidió construir un sitio en donde colocó los eventos que se iban a desarrollar en San Francisco.

Al portal le fue muy bien y creció gracias a la boca en boca. De esta manera, a Newmark le solicitaron que ampliara la red para que los visitantes pudieran hacer posteos también. El programador accedió y pensó en llamarlo “sf-events” (eventos en San Francisco, en español). Sin embargo, sus amigos lo convencieron de que se llamara Craigslist, para que quede asentado el carácter personal que le quiso dar en un primer momento.

Craiglist es una portal web en el que se publican empleos, artículos en venta y hasta viviendas. Tiene un formato sencillo y básico: la página de inicio está dividida en continentes debido al nivel de expansión que tuvo; luego por países y por ciudades. Todo se expone de manera sencilla, muchas veces solo texto y en otras ocasiones con fotos que acompañan.

Empleo en Craigslist: qué ofertas hay y cómo encontrarlas

En la página de inicio de Craigslist, EE.UU. aparece dividido en estados y cada uno de estos en ciudades principales. El visitante del portal puede elegir el sitio que le sea más cercano y, una vez adentro, hay un apartado dedicado a trabajos. En esa columna hay de todo: médicos, arquitectos, abogados, trabajadores de educación y también las labores sin títulos universitarios. Generalmente, estas últimas aparecen en el apartado llamado “Gigs”.

Algunas personas sin permiso de trabajo han encontrado en Craigslist muchas posibilidades. Hay ofertas de empleo que se hacen entre particulares, que no se pagan dentro de la ley y que por esto no piden la autorización. Entonces, por ejemplo, en Dallas se ofrece un empleo como niñera cama adentro para cuidar de dos adolescentes, según se pudo constatar en una revisión rápida.

Así como este, en distintas ciudades a lo ancho y largo del país aparecen ofertas. En el condado de Dutchess, Nueva York, por ejemplo, necesitan pintores a los que les pagan US$25 por hora. Estas labores donde no se especifican mayores requisitos suelen ser las que aceptan migrantes ilegales, porque de por sí en la contratación se manejan al margen de la ley. No obstante, también pueden estar expuestos a grandes riesgos, dado que no hay garantías que los respalden

¿Quiénes son los trabajadores más desprotegidos de EE.UU.?

Según una investigación del Pew Research Center, en 2022 había once millones de personas indocumentadas viviendo en Estados Unidos. Esto significó un aumento de medio millón desde 2021.

Esa cifra se ubica por debajo del pico de 12,2 millones de 2007. No obstante, los cambios en la política migratoria hace que los especialistas crean que en el último año y medio creció mucho la cantidad. Varios de los que buscan trabajo son extranjeros que buscaron asilo o tienen estatus que no les confieren el permiso de empleo.

El informe, titulado Double Disadvantage (Desventaja doble) y realizado por Gender Equity Policy Institute (GEPI), muestra cómo la situación de las mujeres migrantes ilegales es peor que la de los hombres. Ellas cobran 83 centavos por cada dólar que se le paga a un trabajador del otro género.

El GEPI además explicó que las labores que más encuentran las mujeres indocumentadas son como: empleadas domésticas, limpiadoras de casas, auxiliares de salud a domicilio, conserjes y limpiadoras de edificios. Por su parte, los hombres documentados mayormente se dedican a la construcción, choferes particulares, son cocineros y carpinteros.

