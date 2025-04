Es latina, trabaja en Walmart y reveló cómo conseguir empleo en el supermercado incluso sin hablar inglés

Buscar trabajo en Estados Unidos no es sencillo. En un mercado laboral cada vez más competitivo, es fundamental saber cómo destacar y tomar decisiones estratégicas al momento de ir a la caza de nuevas oportunidades. En las últimas horas, una joven venezolana reveló su experiencia y explicó cómo logró que Walmart la contrate sin hablar el idioma inglés.

Latina revela el truco para conseguir empleo en un supermercado sin saber inglés

La creadora de contenido, Ángeles Barrios, compartió con sus seguidores de TikTok una guía práctica para postularse a empleos en Walmart sin que la barrera del idioma sea una complicación, especialmente para inmigrantes hispanohablantes que buscan integrarse al mercado laboral estadounidense.​

La migrante latina reveló algunas estrategias para conseguir trabajo en Walmart, incluso sin hablar inglés Captura de pantalla TikTok (@elly_vloggers)

De acuerdo a lo señalado por la joven, también conocida como “una chama en USA”, el primer paso es visitar el sitio oficial de carreras de Walmart: careers.walmart.com. Aquí, los solicitantes pueden buscar oportunidades laborales disponibles en su área.​

Es esencial registrarse en el portal y completar un perfil detallado. Incluir información precisa sobre la experiencia laboral y habilidades aumenta las posibilidades de ser seleccionado.​

Cómo aplicar a los empleos disponibles en Walmart

Aunque la influencer explicó que anteriormente aplicó dos veces y no fue contratada, asegura que esto se debió a que estaba haciendo “algunas cosas mal” y, finalmente, sí quedó en el empleo. El primer consejo que menciona es no aplicar a una sola tienda y mostrar amplia disponibilidad horaria para trabajar. “La clave es poner todos los días disponibles, aunque no lo estén, no pasa nada”.

Es latina y reveló el truco para conseguir empleo en Walmart sin hablar bien inglés

Una de las claves es aplicar al menos a cuatro vacantes que se ajusten a las habilidades de cada postulante. Luego de haber postulado, se recomienda estar al tanto del estatus de la solicitud mediante el mismo link de aplicación.

Aunque algunos puestos pueden requerir inglés básico, muchos otros, especialmente los de almacén o reposición nocturna, no lo exigen, lo que abre la puerta a candidatos hispanohablantes.

Así se debe preparar la entrevista laboral

Según la experiencia de Ángeles, las preguntas realizadas durante la entrevista fueron “supersimples”. Entre ellas, las más destacadas fueron: el motivo de su postulación, sus estudios, historial de trabajo y días disponibles.

Luego, la joven fue citada en la tienda para mostrarle su área de trabajo, donde le comunicaron que recibiría el contrato por email junto con los pasos a seguir y los chequeos de antecedentes.

Para trabajar en Walmart en Estados Unidos es necesario tener al menos 16 años (Alamy) Alamy

Requisitos generales para trabajar en Walmart

De acuerdo a lo señalado en el sitio SuperDinero, entre los requisitos necesarios para solicitar un puesto de trabajo en la cadena de supermercados, es necesario:

Tener al menos 16 años.

Contar con documentación legal válida.

Disponibilidad de horario.

Verificación de antecedentes y prueba de drogas.