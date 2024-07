Dónde viven los inmigrantes indocumentados en EE.UU.: un estudio revela datos sorprendentes

Escuchar

Estados Unidos tiene de 10,5 millones de habitantes inmigrantes indocumentados, según las últimas estimaciones del Pew Research Center (PRC) de 2021, lo que representa un 3% de su población total. Aunque estos extranjeros, que ingresaron al territorio de forma ilegal, se distribuyen a lo largo y ancho de todo ese país, se concentran principalmente en algunos estados y ciudades.

Entre 2019 y 2021, la cifra aumentó unos pocos puntos porcentuales y regresó a los valores de 2017, aunque aun así se mantuvo por debajo de los niveles máximos registrados en los últimos 20 años. En concreto, los 10,5 millones de 2021 están apenas por encima de los 10,2 millones registrados en 2019, pero muy por debajo del pico de 12,2 millones de 2007, según precisó el informe del PRC.

La evolución de la cantidad de inmigrantes indocumentados en EE.UU. PWC

De acuerdo con la organización, para el informe se utilizó el “método residual”, similar a los procedimientos utilizados por la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.y organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Centro de Estudios Migratorios y el Instituto de Política Migratoria.

Dónde viven los inmigrantes indocumentados en EE.UU.

De acuerdo a los datos del mencionado centro de estudios, California es el estado de EE.UU. con mayor cantidad de habitantes extranjeros no autorizados, con 1,9 millones de ellos, mientras que el segundo lugar lo ocupa Texas, con 1,6 millones.

No es un dato menor que ambas jurisdicciones que encabezan el ranking comparten frontera con México. En tanto, Florida completa el podio, con 900 mil. Más atrás siguen Nueva York (600 mil), Nueva Jersey (450 mil) y le sigue Illinois (400 mil).

Aquí vive la mayoría de los extranjeros no autorizados en EE.UU. PWC

Sin embargo, el informe del PRC destaca que la población de inmigrantes indocumentados se ha desconcentrado geográficamente en las últimas décadas. Mientras que estas seis jurisdicciones albergaban a ocho de cada diez extranjeros ilegales en 1990, esa proporción se redujo en 2021 a poco más de cinco de cada diez, lo que significa que comienzan a expandirse por todo el territorio estadounidense.

En tanto, cuatro estados sufrieron variaciones sustanciales desde 2017. En ese lapso, Florida vio aumentar su cantidad de extranjeros no autorizados en 80.000 personas, mientras que en Washington incrementaron en 60.000. Por el contrario, en California y Nevada se redujo esa esta población en 150 mil y 25.000 respectivamente, según el think tank con sede en Washington D. C.

De qué países provienen la mayoría de los extranjeros no autorizados en EE.UU.

Aunque México sigue siendo el país de origen de mayor parte de los inmigrantes en Estados Unidos (4,1 millones de los 10,5 millones mencionados), la población extranjera no autorizada proveniente de esa nación disminuyó sostenidamente desde la Gran Recesión de 2008 hasta tocar este mínimo histórico.

En paralelo, aumentó la llegada ilegal a Estados Unidos de personas de casi todas las demás regiones el mundo, como Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Asia, Europa y África subsahariana.

De dónde provienen los inmigrantes indocumentados que viven en EE.UU. PWC

Los incrementos más significativos se dieron en Centroamérica, que pasó de 1,9 millones inmigrantes ilegales en 2017 a 2,1 millones en 2021, y el sur y este de Asia, que aumentó de 1,4 millones a 1,6 millones en ese mismo lapso. En tanto, según el PRC, los otros cuatro países de donde proviene la mayor cantidad de extranjeros no autorizados que viven en EE.UU. son El Salvador (800 mil personas), India (725 mil), Guatemala (700 mil) y Honduras (525 mil).

Entre los tres países centroamericanos mencionados, que componen el denominado “Triángulo del Norte”, suman dos millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, según los últimos registros, lo que representa el 20% del total. Otras naciones que presentaron aumentos considerables son Venezuela, Brasil, Canadá y los países de la antigua Unión Soviética.

