Atención migrantes de México, Guatemala y Venezuela: el dato sobre las detenciones del ICE que los pone en foco

Datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), obtenidos mediante una solicitud de información pública del Deportation Data Project, muestran que 400.186 personas fueron arrestadas en Estados Unidos entre enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026. México, Guatemala y Venezuela figuran entre las nacionalidades con mayor peso en ese total: los mexicanos concentran casi el 40% de las detenciones de esos 14 meses, Guatemala es el segundo país con más casos del bloque centroamericano y Venezuela presenta el mayor incremento porcentual de todo el reporte, con un alza cercana al 195% entre enero de 2025 y enero de 2026.

Por qué México concentra la mayor cantidad de arrestos de ICE

México encabeza la lista con 157.883 arrestos registrados por ICE en el período analizado, según los datos difundidos por el Deportation Data Project. La cifra pasó de 5.083 detenciones en enero de 2025 a 14.418 en enero de 2026, un salto de 183,6% en un año.

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Ese volumen representa casi cuatro de cada diez arrestos migratorios del período. Para las familias mexicanas con parientes indocumentados en Estados Unidos, el dato confirma que la nacionalidad sigue siendo la más expuesta a los operativos de ICE, incluso en ciudades donde antes las detenciones eran menos frecuentes.

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Guatemala ocupa el segundo lugar con 55.768 arrestos, seguida de Honduras con 42.475, de acuerdo con el mismo conjunto de datos.

Ambos países forman, junto con El Salvador, el bloque que las autoridades migratorias identifican como el segundo frente de mayor actividad después de México.

Las deportaciones también han aumentado en el último año ICE

El Salvador registró 18.178 arrestos, con un incremento de más del 200% en el mismo período, pese a la relación política entre los gobiernos de Trump y Nayib Bukele. Para los migrantes centroamericanos, el aumento no distingue entre quienes tienen asilo pendiente y quienes ya tienen una orden de deportación firme.

Por qué los arrestos a venezolanos crecieron casi 195% en un año

Venezuela suma 25.751 arrestos en el mismo período, una cifra menor en volumen frente a México o Guatemala, pero con el ritmo de crecimiento más alto del reporte: de 807 detenciones en enero de 2025 a 2.387 en enero de 2026. Entre enero y febrero de 2026 se sumaron 4.386 venezolanos detenidos por agentes migratorios.

Ese aumento coincide con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela. El gobierno de Trump canceló las designaciones de 2021 y 2023 el 7 de noviembre y el 3 de octubre de 2025, después de que la Corte Suprema suspendiera los fallos judiciales que las mantenían vigentes.

El 9 de julio de 2026, el Departamento de Justicia presentó una nueva petición ante la Corte Suprema, registrada como Mullin contra National TPS Alliance, para anular un fallo del Noveno Circuito que había declarado ilegal la forma en que se terminó el TPS.

Mientras ese recurso no se resuelva, solo conserva protección activa un grupo reducido de venezolanos: quienes recibieron un permiso de trabajo o un Formulario I-797 o I-94 relacionado con el TPS antes del 5 de febrero de 2025, con vencimiento fijado para el 2 de octubre de 2026, según la guía oficial de USCIS.

Fuera de ese grupo, la pérdida del estatus legal deja a buena parte de la comunidad venezolana expuesta a los operativos que explican el alza en las cifras de ICE.

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La Corte Suprema todavía no decidió si acepta revisar la petición presentada en julio. De ese fallo depende si el grupo que conserva protección hasta octubre la mantiene o si el proceso de cancelación del TPS avanza sin más obstáculos judiciales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.