Confirmado por Tom Homan, “zar de la frontera” del DHS: “Más de 43 mil arrestos en operativos del ICE”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó 43.138 arrestos y detenciones durante junio de 2026, la cifra mensual más alta desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, según datos oficiales de la agencia difundidos esta semana. El “zar de la frontera” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tom Homan, confirmó el récord en una entrevista con NewsNation y advirtió que julio “superará” esa marca. El promedio diario de detenciones trepó a 1438 en junio y a 1593 en los primeros once días de julio, de acuerdo con la información oficial citada por CBS News.

Récord de detenciones en operativos migratorios del ICE en EE.UU.

De los 43.138 detenidos de junio, 39.563 correspondieron a operativos de ICE y 3575 a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), según un análisis de esos registros oficiales publicado por RedState.

La cifra superó el máximo anterior, de 42.107 arrestos en diciembre de 2025, durante la Operación Metro Surge en Minneapolis.

Homan reconoció semanas atrás, en una entrevista con Fox News, que “justo más de la mitad” de los detenidos tiene antecedentes penales y que el resto no. “Todos están en la mesa”, sostuvo, en referencia a que cualquier persona en situación irregular puede ser arrestada, sin distinción de historial delictivo.

Para quienes tramitan una visa de trabajo vigente o un estatus de protección temporal, ese dato es relevante: la ausencia de condena penal no garantiza quedar fuera del radar de la agencia.

Por qué las paradas de tráfico del ICE se volvieron un punto de conflicto

El aumento de arrestos coincidió con un uso más intensivo de las paradas vehiculares como herramienta de detención, una táctica que en julio derivó en dos muertes.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

Tras esos episodios, el DHS ordenó una suspensión temporal de las paradas vehiculares para revisar protocolos, de acuerdo con The New York Times.

La pausa duró apenas días: la Casa Blanca confirmó que continuarían, según declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt, citada por The Washington Times.

Homan anunció que los agentes usarán cámaras corporales en esos procedimientos, una medida que busca responder a los cuestionamientos sobre el uso de fuerza en las calles.

Cómo se refleja el aumento de arrestos en el total de deportaciones en EE.UU.

ICE lleva deportadas 356.389 personas en lo que va del año fiscal 2026, que comenzó el 1° de octubre de 2025, según cifras de la agencia recogidas por The Epoch Times.

La población bajo custodia también creció: el promedio pasó de 58.200 personas en mayo a 59.400 en junio, y superó las 65.600 en los primeros once días de julio, de acuerdo con datos oficiales citados por CBS News.

ICE registró 43.138 detenciones en junio, un récord histórico confirmado por el DHS, mientras las paradas de tráfico generan controversia Imagen ilustrativa generada con ia

Homan atribuyó el salto en los números a la disponibilidad de fondos aprobados por el Congreso a mediados de año. “En junio tuvimos las cifras más altas de arrestos en la historia de la agencia. Y julio va camino a superar eso”, declaró en la entrevista con NewsNation. Según el funcionario, el ritmo actual de detenciones es 40% superior al del mismo período del año pasado.

Con información de medios locales en EE.UU.