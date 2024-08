El preocupante informe que señala a la inmigración por el aumento del desempleo en EE.UU.

Escuchar

El reciente informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) muestra una preocupante desaceleración en la contratación y un incremento en la tasa de desempleo, que alcanzó el 4,3 por ciento en julio. Se trata del nivel más alto desde octubre de 2021. Esta tendencia, agravada por tasas de interés elevadas, ha generado incertidumbre económica tanto a nivel nacional como global.

Los resultados del estudio fueron publicados este viernes y rápidamente generaron una ola de repercusiones en EE.UU. Julia Pollak, economista jefe de ZipRecruiter, destacó que las empresas optan por reducir horas y aplicar despidos temporales, en lugar de eliminar empleos, esperando que una posible reducción de las tasas de interés reactive la economía.

Inmigración y mercado laboral

Un aspecto clave del informe es el impacto de la inmigración en el mercado laboral. Según Claudia Sahm, economista jefe de New Century Advisors, la llegada masiva de inmigrantes amplía la fuerza laboral, pero no todos encuentran empleo de inmediato, lo que incrementa la tasa de desempleo. La especialista también señaló que muchos inmigrantes indocumentados no son contabilizados adecuadamente en las encuestas de empleo, complicando la evaluación precisa de la situación.

Esta afluencia de nuevos trabajadores ha aliviado la escasez de mano de obra en diversos sectores, pero ha generado una mayor competencia por los puestos disponibles, especialmente en un mercado laboral con tensiones.

Decisiones de la Reserva Federal

La Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) ha decidido mantener las tasas de interés en su nivel más alto en 23 años, a la espera de más evidencia de que la inflación se está moderando. Esta decisión ha sido criticada por algunos economistas que argumentan que la Fed debería haber comenzado a reducir las tasas para evitar un debilitamiento mayor de la economía y el mercado laboral.

El informe de empleo, publicado solo dos días después de esta decisión, intensifica las demandas para que la Fed implemente una reducción de tasas en su próxima reunión en septiembre.

Sectores más afectados del trabajo en EE.UU.

Cabe destacar que, en julio, se crearon 114 mil empleos en Estados Unidos, principalmente en unos pocos sectores. El sector de la salud y la asistencia social agregó 64.000 puestos de trabajo, lo que representa el 56% del total de contrataciones, mientras que restaurantes, hoteles y bares sumaron casi 26.000 empleos. Estas cifras reflejan una economía desigual, con algunas áreas mostrando resiliencia, mientras otras enfrentan dificultades significativas.

Las revisiones a la baja de los datos de empleo de mayo y junio, que eliminaron 29.000 empleos de las cifras originales, subrayan la fragilidad del mercado laboral actual. Hasta ahora, la economía ha generado un promedio de 203 mil empleos mensuales este año, una cifra sólida pero inferior a los 251 mil del año pasado y los 377 mil de 2022.

El estado de la economía y el mercado laboral es una preocupación central para los votantes mientras se preparan para las elecciones presidenciales de noviembre. A pesar de las ganancias de empleo en los últimos tres años, muchos estadounidenses siguen insatisfechos debido a los altos precios. Aunque la inflación ha disminuido desde su pico de hace dos años, los consumidores aún enfrentan un costo de vida significativamente más alto.

La llamada Regla de Sahm, que establece que una recesión está casi siempre en curso si la tasa de desempleo aumenta medio punto porcentual respecto a su mínimo del año anterior, ha sido activada con el aumento del desempleo al 4,3%. Sin embargo, Sahm advierte que una recesión no es inminente esta vez, en parte debido a las distorsiones en los números de empleos causadas por la afluencia inesperada de inmigrantes.

