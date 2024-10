Es latino, lo deportaron de EE.UU. por “borracho e irresponsable” y ahora es viral en TikTok

Tras vivir 20 años en Estados Unidos, un joven migrante latino fue deportado y debió regresar a México por conducir borracho y por “conducta irresponsable” en el país norteamericano. En un video viral de TikTok, el hombre, que se hace llamar El Azteca, contó los detalles de las razones por las que fue expulsado de EE.UU. y cómo vive ahora en su país natal.

“Me deportaron por andar borracho”, reveló el usuario @azteca182, que fue arrestado un mes atrás en Estados Unidos y, hace apenas unos días, aterrizó de regreso en tierra mexicana, donde se enfrentó a una realidad de la que creía haber escapado. “Mi mamá se enteró que me habían deportado por irresponsable y borracho. Me mandó a tapizcar la milpa”, contó en referencia a la cosecha en los campos de maíz, frijol y calabaza donde ahora trabaja.

La vida de “El Azteca” cambió radicalmente en poco tiempo. “Cómo cambian las cosas, ¿no?” -reflexionó en su video mientras caminaba entre los cultivos-. “Apenas hace un mes andaba en Estados Unidos con mi carro y, por andar tomando, hoy me toca volver a tapizcar la milpa”. Para él, regresar al trabajo en el campo fue volver a un lugar que creía superado, una vuelta a los inicios tras dos décadas de vivir en Estados Unidos. “Volver al trabajo de campo por irresponsable”, comentó mientras caminaba bajo el sol.

El hombre, originario de México, conducía ebrio cuando fue detenido BBC Mundo/ Getty

A pesar de su nuevo entorno, el hombre remarcó la nostalgia por la vida que llevaba en EE.UU. “Yo ya me sentía güerito (rubio, de tez banca) en los Estados Unidos y ahora siento que me voy a quemar por el sol”, dijo, para indicar que ya se sentía como un estadounidense en el país vecino. Sin embargo, 20 años en el país norteamericano no dejaron huellas materiales significativas. “No tenía nada”, reconoció, y agregó: “Me llegó mi realidad otra vez por no saber aprovechar mi estancia allá”.

El Azteca no ocultó en el video su arrepentimiento. “La verdad que uno se arrepiente, pero cuando uno está allá no se mide las consecuencias de lo que te puede pasar”, reflexionó. Ahora, bajo el sol abrasador y sin el dinero que alguna vez soñó tener, el joven deberá readaptarse nuevamente.

La ley de EE.UU. por la que los migrantes pueden ser deportados por conducir ebrios o drogados

La historia de “El Azteca” es un ejemplo del impacto que tiene la ley HR6976 en la vida de miles de no ciudadanos. Esta legislación, aprobada a principios de 2024 en el marco de la crisis migratoria en EE.UU., convirtió la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, conocido como DUI (Driving Under the Influence), en un delito que puede llevar a la deportación e inadmisibilidad de los migrantes en Estados Unidos.

Antes de esta normativa, un DUI no necesariamente conducía a la deportación; sin embargo, la nueva legislación endureció las políticas migratorias para quienes se encuentran en situación irregular y son sorprendidos en una infracción de esta ley.

La HR6976 cambió la forma en la que se abordan los casos de migrantes con antecedentes de DUI. Bajo esta ley, cualquier migrante que sea arrestado y condenado por conducir bajo los efectos del alcohol se enfrenta a la posibilidad de ser deportado de manera inmediata, sin importar si es la primera vez que comete la infracción. Además, la legislación clasifica a los migrantes deportados por DUI como inadmisibles, lo que significa que no podrán solicitar la entrada a EE.UU. nuevamente, incluso si en algún momento cumplieron con todos los requisitos legales.

Por esta ley de EE.UU., los inmigrantes pueden ser deportados si conducen en estado de ebriedad ronstik - 345930578

La ley HR6976 envía un mensaje claro: no hay tolerancia para aquellos que pongan en riesgo la seguridad vial del país, independientemente de sus circunstancias migratorias o del tiempo que hayan estado en territorio estadounidense. Para muchos migrantes, las consecuencias van más allá de la deportación. La inadmisibilidad también significa la pérdida de oportunidades laborales, la separación de sus familias y la obligación de empezar de nuevo en un entorno que en ocasiones les resulta ajeno. Tal como le ocurrió a El Azteca, las personas que son deportadas por DUI deben enfrentar un regreso no planeado a sus países de origen.

La normativa fue criticada por defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que la ley no considera adecuadamente los factores socioeconómicos que pueden llevar a una persona a cometer un DUI. Además, señalan que el castigo es desproporcionado, pues no solo se trata de una sanción por el delito cometido, sino que implica un castigo adicional al desarraigar a las personas de sus vidas y sus familias en Estados Unidos.

LA NACION