Diez maneras en que los inmigrantes pueden protegerse del ICE si llega a sus trabajos

Frente al aumento de redadas laborales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Minnesota (ACLU-MN, por sus siglas en inglés) compartieron diez formas en que los inmigrantes pueden protegerse si el ICE llega a sus trabajos.

Una por una, las diez maneras para defenderse de agentes del ICE en el trabajo

1- Los agentes del ICE no pueden ingresar sin orden judicial válida a los lugares privados

En una charla transmitida en vivo y publicada por Sahan Journal, Ben Casper y Alicia Granse, abogados de la ACLU-MN, ofrecieron información clave sobre derechos constitucionales, documentos necesarios y límites legales que la agencia no puede sobrepasar. Según Casper, los agentes de ICE solo pueden acceder a espacios privados de un negocio, como cocinas, oficinas o vestuarios, si presentan una orden firmada por un juez.

En la mayoría de los casos, los miembros del ICE portan únicamente órdenes administrativas, que no permiten entrar por la fuerza. “Usted puede pedir ver la orden. Si no tiene la firma de un juez, no es válida”, explicó Casper.

2- El empleador puede rechazar el ingreso de los agentes del ICE

Alicia Granse aclaró que el local comercial es propiedad privada. Por lo tanto, el dueño tiene derecho a decirle a los agentes del ICE que se retiren si no hay una orden judicial. “Pueden intentarlo, pero sin esa orden no pueden entrar”, afirmó Granse. La recomendación es ejercer este derecho de forma respetuosa, pero firme.

3- El derecho constitucional de guardar silencio y pedir asistencia legal

Durante el operativo, los trabajadores tienen el derecho de no responder preguntas sobre su estatus migratorio, nacionalidad o documentos personales. Casper subrayó que esta protección aplica sin importar si la persona está documentada o no.

Además, cualquier extranjero puede solicitar asistencia legal si se siente presionado o confundido por la presencia de los agentes. “Guardar silencio es un derecho constitucional”, afirmó el abogado, que insistió también en que no es obligatorio ofrecer ningún tipo de explicación ni entregar documentos en ese momento.

4- Es importante no colaborar con el ICE si no hay obligación legal

La abogada Alicia Granse introdujo el concepto de “cumplimiento anticipado” para describir situaciones en las que un empleador colabora con el ICE más allá de lo exigido por la ley. Esto incluye, por ejemplo, ofrecer acceso a áreas privadas sin una orden o entregar voluntariamente documentación del personal.

Granse recalcó que estas acciones no son obligatorias y pueden incluso vulnerar derechos. “Hacer lo que quieren que hagas sin estar legalmente obligado no es correcto”, puntualizó ante el medio. La recomendación es actuar con prudencia y seguir únicamente lo que la ley exige.

5- No abrir la puerta sin ver la orden

Casper explicó que si el ICE llega a un domicilio o lugar de trabajo, abrir la puerta sin confirmar la validez de la orden puede interpretarse como consentimiento de ingreso. Por eso, es fundamental pedir ver el documento antes de permitir el acceso.

“Puede mostrarse por la ventana o por debajo de la puerta”, señaló el abogado. Si el papel no tiene firma de un juez, no hay obligación de dejar entrar a los agentes. Este paso simple puede evitar ingresos indebidos y preservar la legalidad de todo el procedimiento.

6- Una sugerencia fundamental: tener un plan antes de una redada

Ambos abogados insistieron en la importancia de planificar con anticipación cómo actuar si el ICE llega al trabajo. Según Granse, los trabajadores deben conocer sus derechos de memoria, practicar cómo ejercerlos y definir una estrategia clara.

Esto incluye designar una persona en el lugar que pueda hablar con los agentes, tener acceso a un teléfono con números legales útiles y evitar actuar bajo presión. Mantener la calma es clave, ya que el estrés puede llevar a errores que el ICE podría usar a su favor.

7- El ICE puede usar ropa que confunda

Una de las alertas que dio Granse es que los agentes de ICE suelen vestirse de civil y, en muchos casos, utilizan camperas con la palabra “policía”, lo cual puede inducir a error. La abogada explicó que esto se ha reportado en varios operativos y puede hacer que los trabajadores los confundan con autoridades locales.

Por eso, recomendó siempre pedir una identificación formal y verificar con qué agencia interactúan. No toda persona uniformada representa a una fuerza de seguridad.

8- No hay abogado público en tribunales migratorios

A diferencia de los juicios penales, los tribunales de inmigración no otorgan abogados públicos a quienes no pueden pagar uno. Casper señaló que cada persona detenida debe conseguir representación legal por sus propios medios.

Aunque no es obligatorio presentarse con un letrado, es altamente recomendable hacerlo. Según los abogados, existen organizaciones sin fines de lucro que brindan asesoría gratuita y que pueden facilitar el acceso a listas de defensores disponibles para inmigrantes.

9- Las detenciones pueden alargarse por meses

En cuanto al proceso posterior a una detención, Casper explicó que la espera para obtener una audiencia puede extenderse durante semanas o incluso meses. Este período depende de múltiples factores y, en muchos casos, se agrava por la falta de representación legal inmediata.

En el caso de quienes no están detenidos, el proceso de comparecencia ante los tribunales de inmigración puede demorar años. Por eso, es clave buscar ayuda legal apenas se inicia el contacto con el ICE.

10- Usar redes comunitarias y recursos legales

Por último, Alicia Granse recomendó a las personas inmigrantes memorizar los números de teléfono de abogados o defensores confiables, así como también familiarizarse con los recursos gratuitos que ofrecen organizaciones como la ACLU. Estos incluyen guías informativas en varios idiomas, capacitaciones presenciales y digitales, y hojas de derechos que pueden llevarse en el bolsillo.

Además, mencionó al Centro de Derecho para Inmigrantes de Minnesota, COPAL y UNIDOS MN como entidades que ofrecen orientación y apoyo legal en estos casos.