La hora de la verdad: cómo implementaría Donald Trump “la mayor deportación masiva de migrantes”

Con los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos definidos y el proyectado triunfo de Donald Trump, los ciudadanos ya se preparan para un nuevo mandato republicano. En este sentido, una de las principales promesas de campaña realizadas por el referente conservador es nada menos que la mayor deportación masiva de migrantes de la historia.

En una entrevista brindada meses atrás a Time, Trump expuso un plan detallado de cómo llevaría a cabo esta iniciativa. Es que, según sus cálculos, la gestión del actual presidente Joe Biden finalizará con “hasta 20 millones de personas” en situación irregular, lo que “no es sostenible para el país. “Muchos de ellos provienen de cárceles, muchos de instituciones mentales. Están llegando en números que nunca hemos visto antes”, argumentó.

Según Reuters, algunos partidarios de Trump -incluidos algunos que podrían entrar en su segundo gobierno- anticipan que el presidente electo republicano llamará a todos, desde el ejército estadounidense hasta los diplomáticos en el extranjero, a convertir en realidad su promesa de campaña de deportaciones masivas. El esfuerzo incluiría la cooperación con los estados liderados por los republicanos y el uso de fondos federales como palanca contra las jurisdicciones resistentes.

La idea de Trump, inspirada en la “Operación Wetback”

Para fundamentar su estrategia, Trump mencionó una iniciativa de la década de 1950 durante el mandato de Dwight Eisenhower, conocida como “Operación Wetback”. En ese entonces, se aplicó una campaña que deportó a cientos de miles de migrantes mexicanos mediante el uso de agentes y recursos. Según el candidato electo, ese mandatario fue “prolijo” en el manejo de la inmigración ilegal al expulsar a las personas detenidas a miles de kilómetros de la frontera. “No piensas en él de esa manera, pero Eisenhower fue muy firme en esa materia”, señaló.

En esa misma línea, el empresario sugirió que utilizará un enfoque similar, pero con modificaciones para adaptarse al contexto actual. Este plan incluiría no solo la deportación inmediata de personas que ingresen al país de manera irregular, sino también medidas preventivas para evitar el regreso de aquellos que sean expatriados.

Uso de la Guardia Nacional y posible intervención militar

Para llevar a cabo lo que piensa, el líder conservador no descartó el uso de la Guardia Nacional y recomendó que, de ser necesario, también emplearía las fuerzas militares. Al ser cuestionado sobre la viabilidad legal de esta estrategia en el marco de la Ley Posse Comitatus, la cual restringe el uso de estos uniformados en asuntos de orden civil, Trump enfatizó que considera que los migrantes no son “civiles” en el sentido legal, sino una amenaza para la nación. “Esto no es una cuestión de civiles; es una invasión. Tenemos que hacer lo que sea necesario para detener el problema”, remarcó.

Sin embargo, reconoció que el despliegue militar sería una medida extrema. “Usaremos la Guardia Nacional en las ciudades, especialmente las gobernadas por demócratas, donde hay mayor problema de seguridad”, indicó el próximo mandatario elegido por los estadounidenses.

El rol de las fuerzas policiales y los “campos de detención”

Trump planea delegar parte de la responsabilidad en las fuerzas policiales locales, las cuales, según él, tienen un conocimiento directo de las comunidades de inmigrantes en sus jurisdicciones. De acuerdo con sus palabras, muchos agentes locales “conocen a los inmigrantes ilegales por nombre, primer nombre, segundo nombre y tercer nombre”, lo que facilitaría la identificación y la rápida deportación.

Cuando se le preguntó si contempla construir nuevos centros de detención, Trump no lo descartó. Afirmó que su plan está centrado en la expulsión rápida de los migrantes, lo que reduciría la necesidad de nuevas instalaciones. No obstante, admitió que “es posible que tengamos que hacer algunos, pero no debería ser en gran escala”.

La deportación masiva de Trump, un esfuerzo costoso e “inhumano”

Los defensores de las personas migrantes advierten de que el esfuerzo de deportación de Trump sería costoso, polarizador e inhumano, y que provocaría separaciones familiares y devastaría comunidades, según Reuters.

Trump se esforzó por aumentar las deportaciones durante su presidencia de 2017 a 2021. Al contar tanto las expulsiones de personas migrantes como las devoluciones más rápidas a México por parte de los agentes fronterizos estadounidenses, Biden deportó a más personas en el año fiscal 2023 que cualquier año de Trump, según datos del Gobierno.

Una operación de deportación dirigida a millones requeriría muchos más agentes, camas de detención y jueces de tribunales de inmigración. El American Immigration Council, un grupo de defensa de las personas migrantes, estimó que el coste de deportar a 13 millones de personas que se encuentran en situación administrativa no regulada en Estados Unidos ascendería a 968.000 millones de dólares en poco más de una década.

Tom Homan, exdirector en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que se espera se incorpore al nuevo Gobierno, dijo en una entrevista a finales de octubre que la escala de las deportaciones dependería de los posibles responsables y del espacio de detención.