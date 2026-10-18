La regla del DHS que se aplicaría para inmigrantes latinos con solicitudes de renovaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propuso eliminar de forma definitiva el principio de “deferencia” en las renovaciones y extensiones de visas de trabajo tramitadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Bajo esta norma, cuyo período de comentarios públicos concluye el 13 de noviembre, los funcionarios ya no darían por válida una aprobación previa.

La nueva regla del DHS que aplicaría a solicitudes de inmigrantes latinos

La propuesta publicada en el Registro Federal busca derogar formalmente la sección 8 CFR 214.1(c)(5) del Código de Regulaciones Federales. Esta regla instruía a los adjudicadores del Uscis a otorgar deferencia a las decisiones favorables anteriores cuando una empresa o trabajador presentaba una extensión utilizando el Formulario I-129 bajo los mismos hechos y partes involucradas.

El principio de deferencia del Uscis obligaba a los funcionarios a otorgar deferencia a las decisiones favorables anteriores ante una solicitud de extensión mediante el Formulario I-129 bajo los mismos hechos y partes involucradas Imagen ilustrativa generada con IA

Esto significa que, en las renovaciones y extensiones de visa de trabajo, el oficial debía otorgar deferencia a la decisión anterior sobre la solicitud del migrante, salvo que se presentaran determinadas excepciones.

Según argumenta el DHS, la regla actual trasladó la carga de la prueba hacia los propios oficiales de inmigración, quienes debían justificar por qué se desviaban de una aprobación previa en lugar de exigir que el solicitante probara su derecho al beneficio.

Con la eliminación de la deferencia, cada solicitud de extensión será evaluada de manera exhaustiva e independiente, sin presumir que la decisión anterior fue correcta.

Visas afectadas e impacto en trabajadores latinos

El cambio aplicará a todas las clasificaciones de trabajadores no inmigrantes tramitadas mediante el Formulario I-129. Esto abarca categorías clave para la fuerza laboral hispana y profesionales internacionales:

Visas H-1B: para profesionales en ocupaciones especializadas.

para profesionales en ocupaciones especializadas. Visas H-2A y H-2B: para trabajadores agrícolas y no agrícolas temporales.

para trabajadores agrícolas y no agrícolas temporales. Visas TN: creadas bajo el tratado de libre comercio (T-MEC) y ampliamente utilizadas por profesionales de México.

creadas bajo el tratado de libre comercio (T-MEC) y ampliamente utilizadas por profesionales de México. Visas L-1: para transferencias de ejecutivos o personal especializado intraempresarial.

para transferencias de ejecutivos o personal especializado intraempresarial. Visas E-1, E-2 y E-3: para inversionistas, comerciantes y profesionales calificados.

para inversionistas, comerciantes y profesionales calificados. Otras categorías: incluye visas O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1.

La nueva norma que podría aplicar el Uscis afectaría a todas las clasificaciones de trabajadores no inmigrantes tramitadas mediante el Formulario I-129 Imagen ilustrativa generada con IA

Asimismo, el análisis de impacto económico e institucional del DHS anticipa consecuencias directas para los solicitantes. Los funcionarios proyectan un incremento de 2,9 puntos porcentuales en la tasa de Solicitudes de Evidencia (RFE), lo que equivale a unos 6044 casos adicionales al año que recibirán peticiones extraordinarias de documentación.

En esa línea, las solicitudes que reciben una RFE enfrentan un tiempo medio de procesamiento de 64 días adicionales frente a las que se aprueban directamente.

Por otra parte, se estima un costo anual directo de 133.987 dólares para los empleadores. Esta cifra proviene de las horas de personal de recursos humanos y abogados necesarias para responder a los requerimientos adicionales.

La razón del cambio de normas y cuándo entraría en vigor

La política de deferencia fue implementada originalmente en 2004, revocada en 2017, reinstaurada en 2021 y codificada a finales de 2024.

Según el DHS, los resultados fueron negativos, ya que presuntamente redujo el escrutinio de los casos e impactó en la capacidad de detectar aprobaciones erróneas o posibles esquemas de fraude.

Los datos del Uscis citados por la agencia muestran que durante los períodos sin deferencia se identificaron menores porcentajes de incumplimiento y fraude en visitas a sitios de trabajo de programas como H-1B y L-1A.

La norma del Uscis para quienes cumplen 14 años

Tras la presentación de la norma, el público, las organizaciones civiles y los empleadores tienen hasta el 13 de noviembre a las 23:59 hs (hora del Este) para enviar comentarios escritos sobre la reglamentación propuesta a través del portal oficial.

Una vez concluido el plazo, el DHS y el Uscis deben evaluar los comentarios recibidos. Si la agencia decide seguir adelante, deberá redactar y publicar una regla final en el Registro Federal.

La fecha exacta en que la eliminación de la deferencia comenzaría a aplicarse se fijará y anunciará formalmente dentro de esa Regla Final.