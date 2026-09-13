Es oficial: el DHS busca aplicar una norma para que inmigrantes abandonen EE.UU. de inmediato si pierden su trabajo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propuso una norma que elimina el período de gracia de hasta 60 días que permite a los trabajadores extranjeros permanecer en el país tras perder su empleo. La normativa prevé restaurar la disciplina operativa en los visados de trabajo.

Qué se sabe de la norma que busca aplicar el DHS y afecta a la comunidad migrante

La medida fue anunciada el 10 de septiembre y publicada en el Registro Federal el 11 de septiembre.

La disposición establece la eliminación de la norma contenida en el título 8 del Código de Regulaciones Federales, y le exige a los trabajadores abandonar Estados Unidos al día siguiente de la terminación de su empleo.

La nueva propuesta del DHS exige a los trabajadores abandonar Estados Unidos al día siguiente de la terminación de su empleo Seth Wenig - AP

El DHS sostiene que la ley vincula el estatus legal con la realización continua de la actividad laboral específica para la cual se otorgó la admisión y que, al aplicarse la salida inmediata posterior al empleo, se asegura coherencia con otros programas no inmigrantes.

“La agencia considera que restablecer la expectativa de que los extranjeros abandonen EE.UU. al finalizar el empleo fomentaría mejor la integridad del programa y se ajustaría más al propósito establecido por ley”, explicó el documento del fallo.

“Asimismo, se estima que eliminar el periodo de gracia discrecional de hasta 60 días reduciría la carga administrativa”, agregó.

Quiénes quedarían afectados por el fallo del DHS

La eliminación del período de gracia se aplicaría a los trabajadores con visados temporales de las categorías E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 y TN, así como a sus familiares dependientes.

La suspensión del período de gracia afecta, en principio, a los migrante con este tipo de visados: E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 y TN Fotomontaje realizado con IA

Los titulares de visas H-1B constituyen el grupo más afectado, dado que representan el 99% de los trabajadores principales que experimentan un cese de empleo o cambio de empleador, según consignó The Washington Post.

En ese contexto, el salario medio anual de un trabajador H-1B que utilizaba el período de gracia para cambiar de trabajo era de US$131 mil en el año fiscal 2025. Salir del país para buscar empleo desde el exterior puede representar hasta dos meses de ingresos perdidos, estimados en US$21,877 por trabajador.

El estatus actual de la normativa presentada por el DHS que afecta a la comunidad migrante

La propuesta fue firmada por el secretario del DHS, Markwayne Mullin. El número de expediente es HS Docket No. USCIS-2026-0364 (RIN 1615-AD22) y se encuentra abierta a etapa de participación ciudadana.

La normativa contra el éríodo de gracia fue firmado por el secretario del DHS, Markwayne Mullin @secretarymullin

En ese sentido, el público, las empresas y las organizaciones interesadas tienen plazo hasta el 10 de noviembre de 2026 para enviar sus comentarios u observaciones por escrito a través del sitio web de Regulations.gov.

Una vez concluya el período de comentarios, la administración Trump debe revisar las evaluaciones recibidas. Para que la medida se aplique, la agencia tiene que elaborar y publicar una regla fina en el Registro Federal, donde se fijará la fecha exacta de su entrada en vigor.