La tarifa de US$70.000 que el DHS quiere aplicar a inmigrantes que van a universidades en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propuso una tarifa de 70.000 dólares por la primera recomendación de capacitación práctica opcional (OPT, por sus siglas en inglés) de cada estudiante con visa F-1, y de 30.000 dólares por cada recomendación posterior. Según la regla publicada el 8 de octubre de 2026 en el Registro Federal, el pago correspondería a la escuela certificada, antes de que su oficial designado registre la recomendación, y los comentarios se reciben hasta el 9 de noviembre.

Quién pagaría la tarifa de 70.000 dólares por OPT y desde cuándo se cobraría

Alcanza a estudiantes ya inscritos que piden trabajar en su campo; la admisión a una universidad queda fuera, y la propuesta aún no está vigente.

La regla fija el cobro a las escuelas certificadas, que deberían pagar antes de que el oficial designado ingrese la recomendación en el sistema federal de registro de estudiantes.

Sin ese pago, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) no otorgarían el permiso de trabajo.

La nueva normativa elimina el esquema tradicional de Duración de Estatus, el cual permitía a los estudiantes con visa F-1 permanecer en EE. UU. por tiempo indefinido mientras continuaran con su programa educativo Imagen creada con IA

El monto no depende del empleador ni de un cambio de trabajo: se activa cada vez que la escuela recomienda a un estudiante para cualquier tipo de OPT. Una OPT previa y otra posterior a la graduación sumarían 100.000 dólares.

Por qué el DHS plantea la tarifa y cuánto estima que costaría

El DHS sostiene que la tarifa busca combatir el fraude y proteger a trabajadores estadounidenses, y advierte que sin ella podría cerrar el programa. Cita 194.554 estudiantes con OPT y empleo reportado en 2024, frente a 160.627 en 2023, y afirma que eligió un monto comparable al de la tarifa de las visas H-1B.

El propio análisis del DHS estima costos anualizados de 4.100 millones de dólares como cifra principal y transferencias de las escuelas al gobierno por 12.800 millones al año. El documento prevé un grupo más pequeño de participantes y señala que el 56% de las instituciones reguladas son pequeñas.

El gobierno de EE.UU. busca establecer un plazo fijo de admisión y un procedimiento de prórroga de estancia para estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios

Doug Rand, director del Talent Mobility Fund, escribió en LinkedIn que el DHS carece de autoridad para imponer la tarifa, según Fox News. La regla se apoya en la facultad del DHS de fijar el tiempo y las condiciones de admisión de los no inmigrantes.

Qué implica para estudiantes latinoamericanos y qué pasos siguen en el proceso

Según el informe de 2024 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), había 44.721 registros activos de estudiantes F-1 y M-1 de Brasil, 23.964 de México y 23.786 de Colombia.

Otra tabla de la agencia contabiliza registros con autorización para la extensión de 24 meses en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés): 1.532 de Brasil, 1.234 de México y 1.009 de Colombia.

La tarifa de US$70.000 que el DHS quiere aplicar a inmigrantes que van a universidades en Estados Unidos Freepik

Como el cobro recaería en las escuelas, el efecto sobre cada estudiante dependería de si la institución decide pagarlo, trasladarlo a estudiantes o empleadores, o no recomendar OPT, opciones que la regla admite.

El DHS también consideró cobrar de nuevo los 70.000 dólares al pasar a un nivel educativo superior y pidió opiniones sobre esa alternativa. Los comentarios sobre la regla vencen el 9 de noviembre en el expediente ICEB-2026-0100 de Regulations.gov y los relativos a la carga de papeleo, el 7 de diciembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.