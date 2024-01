escuchar

Una familia, originaria de Venezuela, vive en incertidumbre luego de que perdieron su estatus de asilo a solo unos días de que se los aprobaran. Un hombre, su esposa y sus hijos huyeron del país latinoamericano y llegaron a Nueva York en 2022, después de vivir un tiempo en Colombia y Chile. Instalados en los Estados Unidos, fueron unos de los miles que solicitaron refugio. En su caso, recibieron una respuesta satisfactoria en octubre del año pasado, hasta que todo cambió.

Dyluis Rojas, su esposa Grisy Oropeza y sus cuatro hijos se mostraron emocionados cuando recibieron la noticia de que su solicitud de asilo había sido aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), de acuerdo con imágenes recopiladas por NBC New York. El medio compartió la historia de la familia y afirmó que habían cumplido un sueño.

Miles de venezolanos y ciudadanos extranjeros piden asilo en Estados Unidos por protección Freepik

La familia de Venezuela perdió su asilo en unos días

A unos meses de conocer la noticia, la situación de los venezolanos es completamente distinta. En una entrevista para The New York Times, dieron a conocer que pocos días después de recibir su carta de aprobación, llegó otra misiva, fechada el mismo día y firmada por el mismo funcionario, en la que se señalaba que el motivo para solicitar asilo presentado por Rojas había sido considerado “no creíble” y que no se le concedería.

El medio indica que no ha quedado clara la razón por la que se emitieron dos notificaciones contradictorias. Ahora, la familia tiene que esperar ante un destino que es incierto. En el pedido, el hombre explicó que unos funcionarios, bajo presuntas órdenes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habían intentado extorsionarlo. También mencionó que había sido golpeado y encarcelado cuando se negó a pagar. Luego fue liberado, pero las amenazas de muerte siguieron, por lo que tomó la decisión de dejar su nación. El desenlace todavía es incierto.

Quiénes pueden solicitar asilo en Estados Unidos

De acuerdo con el Uscis, un ciudadano extranjero puede solicitar asilo si está físicamente presente en Estados Unidos, independientemente de su estatus de inmigración y dentro del transcurso de un año desde su llegada al país. EE.UU. ofrece refugio para las personas que buscan protección porque han sufrido persecución o porque tienen temor de que sufrirán persecución por cuestiones como:

Raza.

Religión.

Nacionalidad.

Pertenencia a un grupo social en particular.

Opinión política.

Miles de migrantes han llegado a Nueva York en los últimos años para solicitar asilo John Minchillo vía AP

Es posible solicitar asilo independientemente del estatus de inmigración, siempre que la persona no esté actualmente en procesos de remoción y que presente su solicitud dentro del año de su última llegada, o demuestre que es elegible para una excepción a esa regla. Existen tres formas para obtenerlo: el proceso afirmativo; la entrevista de méritos de asilo después de una determinación positiva de temor creíble; y el proceso de defensa de asilo.

La agencia del Departamento de Estado de EE.UU., advierte que no será elegible para solicitar asilo una persona que presentó su solicitud después de estar en Estados Unidos por más de un año. Sin embargo, puede calificar para una excepción, como:

Cambios en las circunstancias que afectan significativamente su elegibilidad a asilo.

Circunstancias extraordinarias relacionadas con la demora en presentar su solicitud de asilo.

Migrantes de Venezuela piden refugio en Nueva York

El caso de Rojas y su familia no es aislado, de acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Center for Strategic and International Studies), la salida de refugiados y migrantes de Venezuela es la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con casi 7,7 millones en agosto de 2023.

Algunas familias de migrantes en Nueva York han sido instaladas en hoteles Mary Altaffer vía AP

En una publicación de noviembre, el Centro retomó declaraciones del alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien ha dicho que la actual crisis migratoria “destruirá la ciudad de Nueva York”. El político también explicó que 110 mil solicitantes de asilo han pasado por la ciudad de Nueva York desde abril de 2022, creando un déficit presupuestario de millones de dólares.

Cuando llegaron a Nueva York, Rojas, su esposa y sus hijos, habían escuchado de la ciudad, y conocían a alguien. En su desesperación por tener un sustento económico y poder trabajar, presentaron su solicitud de asilo en junio de 2023, cuatro meses después se las aprobaron. “No nos salían las palabras”, recordó el venezolano con respecto al día en que les dieron la noticia.

En octubre, recibieron la notificación de la aprobación, días después llegó la carta de rechazo. En noviembre, la familia fue trasladada a un hotel de Queens, después de vivir en un albergue para personas sin hogar de Brooklyn. Ahora, esperan que la Corte desestime el caso y que el Uscis emita una decisión final con base en el pedido de asilo original.