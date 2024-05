Llegó a EE.UU. sin saber inglés y consiguió una beca completa para estudiar en la universidad: “Esfuerzo y sacrificio”

Escuchar

Frida Guerrero Ochoa, una destacada estudiante de la Academia de Tecnología Phillip O. Berry en Charlotte, Carolina del Norte, consiguió una hazaña notable al obtener una beca universitaria de 115 mil dólares. Este logro no solo destaca su excelencia académica, sino también el sacrificio y la perseverancia de su familia, que emigró a Estados Unidos hace más de dos décadas en busca de mejores oportunidades.

La joven tiene una alta clasificación escolar LinkedIn

El apoyo que recibió esta joven proviene del Programa de Becas Levine de la Universidad de Carolina del Norte (UNC, por sus siglas en inglés) en Charlotte, a través del cual seleccionaron “a 20 jóvenes líderes excepcionales de todo EE.UU.”. El premio cubre la matrícula completa, alojamiento, comidas, tasas obligatorias y proporciona un estipendio para libros y experiencias de verano.

Los becarios también reciben fondos adicionales para apoyar oportunidades de compromiso cívico y desarrollo profesional. De acuerdo a la información brindada por esa casa de estudios, los estudiantes se unirán en el otoño de 2024.

Una historia de sacrificio y superación

Los padres de Frida dejaron Honduras hace dos décadas con la esperanza de construir un futuro mejor en Estados Unidos, según informó La Noticia. Al establecerse en Charlotte, la familia enfrentó numerosos desafíos, desde aprender un nuevo idioma hasta adaptarse a un entorno cultural diferente. Si bien atravesaron momentos difíciles, nunca bajaron los brazos y allí fue que nació la joven.

Aunque la joven nació en EE.UU., pasó parte de su infancia en Honduras, lo que hizo que su regreso a Charlotte implicara una nueva adaptación. Con esfuerzo y dedicación, no solo mejoró el inglés, sino que también se destacó académicamente. En la actualidad, Frida mantiene una clasificación escolar (GPA, por sus siglas en inglés) de 4,57 y ocupa roles de liderazgo en su escuela. Además, es presidenta del Club de Herencia Hispana y embajadora de Right Moves For Youth, un programa dedicado a apoyar a estudiantes en su desarrollo académico y personal.

Frida Guerrero Ochoa ganó una beca para estudiar en la Universidad de Carolina del Norte, la universidad estatal más antigua de EE.UU.

Frida, ahora con 18 años, siempre ha tenido presente el esfuerzo de sus padres. “Comparo mis manos con las de mi papá. Mientras que yo tengo las uñas arregladas después de clases, él llega con las manos sucias y la piel dura. Eso me recuerda el esfuerzo y sacrificio que han hecho por nosotros”, comentó la joven al medio citado.

En noviembre de 2023, Frida fue nominada para el Programa de Becas Levine, una de las becas más prestigiosas de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte. Para conseguirla, compitió contra 2400 candidatos, pero se destacó por su compromiso académico y su liderazgo comunitario. “Estaba en el auto con mi mamá, de camino al supermercado, cuando vi el correo electrónico. Grité de emoción y nos abrazamos en el estacionamiento”, recordó sobre el momento en el que se enteró de que había sido elegida.

Con esta beca, Frida planea estudiar Mercadeo y Comunicaciones. Además, tiene la ambición de obtener una licencia en bienes raíces y trabajar en el departamento de mercadeo de una productora de películas y series. Su objetivo es utilizar sus conocimientos para crear experiencias impactantes y significativas. “Esta beca demuestra que los sacrificios de mis padres no fueron en vano. Realmente valió la pena”, expresó.

