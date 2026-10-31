Noticias del TPS para venezolanos: qué significa el nuevo fallo y qué podría cambiar el 6 de noviembre

Un reciente dictamen judicial en Estados Unidos generó expectativas para cientos de miles de ciudadanos venezolanos. Este viernes 30 de octubre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud del gobierno de Donald Trump para suspender una orden previa, lo cual acerca la posibilidad de reactivar el Estatus Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) para este colectivo a partir del 6 de noviembre. Esta situación legal, compleja y cambiante, mantiene en vilo a miles de familias que aguardan definiciones sobre su permanencia legal y su derecho al trabajo en el país.

¿Qué determinó el tribunal de apelaciones?

El tribunal ratificó un fallo previo de un juzgado de distrito que consideró ilegal la terminación del TPS para los venezolanos. En su resolución, los magistrados señalaron que la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, se extralimitó en sus funciones al anular de forma arbitraria la prórroga del estatus. Khatia Quiros, abogada de inmigración, explicó a Telemundo que el tribunal mantuvo su postura tras analizar la devolución del caso desde la Corte Suprema.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud de la administración Trump para suspender una orden previa, lo que acerca la posibilidad de reactivar el TPS para venezolanos a partir del 6 de noviembre Vezquez & Poudat Pllc

“Lo que resolvió la Corte Suprema sobre esa moción de emergencia fue que el gobierno no tiene que explicar muchas razones por las cuales cancela el TPS, el gobierno puede cancelar el TPS cuando quiera”, expresó.

“En ese momento, la Corte Suprema dijo también que ‘nosotros no estamos pasando por encima [de la Corte de Apelaciones] del Noveno Circuito porque el juicio tiene que pasar por todas sus etapas. Así que vamos a devolver este caso al Noveno Circuito para que ellos, con base en la decisión que estamos dando ahora resuelvan qué va a pasar con el caso’”, sostuvo.

¿Por qué existe incertidumbre sobre la fecha del 6 de noviembre?

La fecha depende de futuras acciones judiciales. Si bien la orden actual permite el restablecimiento de los beneficios, la Corte Suprema posee la facultad de dictar una nueva suspensión si la Administración Trump presenta una apelación formal. La incertidumbre persiste debido a que el máximo tribunal ya intervino anteriormente en este litigio con una medida de emergencia que detuvo las protecciones vigentes en octubre de 2025.

El fin del TPS trajo inestabilidad en el estatus legal de cientos de miles de venezolanos en EE.UU. AFP

¿Cuál fue el argumento de la Corte Suprema en intervenciones pasadas?

En ocasiones previas, el máximo tribunal sostuvo que el gobierno posee facultades amplias para cancelar el TPS. Los jueces conservadores indicaron que la administración no necesita explicar razones detalladas para finalizar programas de protección temporal y que el proceso judicial debía completar sus instancias habituales en las cortes inferiores antes de una resolución definitiva.

¿Qué impacto genera esta situación en los beneficiarios venezolanos?

La inestabilidad del estatus legal provocó graves consecuencias para más de 300 mil personas. Según National TPS Alliance, durante el periodo de suspensión miles de venezolanos sufrieron deportaciones, detenciones y la separación de sus familias. Muchas personas fueron enviadas a terceros países sin vínculo previo, lo cual generó un escenario de vulnerabilidad extrema. El restablecimiento permitiría recuperar el permiso de trabajo y frenar las expulsiones de manera inmediata si la Justicia lo ratifica.

Abogada de la Alianza Nacional TPS explica la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS para Venezuela

¿Se trata de una decisión final?

No. El proceso continúa en los tribunales y podría extenderse por años. La decisión del Noveno Circuito constituye un paso legal relevante, pero la batalla judicial persiste mientras las partes mantienen sus posiciones enfrentadas sobre la legalidad del procedimiento utilizado por el DHS para poner fin a la designación.