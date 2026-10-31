Hay alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias para este sábado 31 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias para este sábado 31 de octubre en distintas provincias del país. Según precisó el organismo que depende del Ministerio de Defensa, este nivel de advertencia implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según informó el Servicio Meteorológico, la alerta amarilla por tormentas fuertes abarca a las provincias Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

Las provincias afectadas para este sábado

Por otro lado, una alerta amarilla por lluvias rige en el extremo cordillerano de Santa Cruz. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de manera local. Además, en regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

A partir de este panorama, el organismo que depende del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se anticipó la posibilidad de tormentas durante el fin de semana.

Así estará el finde en territorio porteño

El SMN informó sobre una máxima de 25°C y una mínima de 13°C para este sábado en la ciudad de Buenos Aires, donde la probabilidad de lluvias es del 0%. Además, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. En tanto, para el domingo se prevé el regreso de los chaparrones, que tendrán lugar a partir del mediodía y se extenderían hasta bien entrada la noche. No se descarta la actividad eléctrica.

En la provincia de Buenos Aires, la mínima de este jueves será de 12°C y la máxima de 21°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y aunque sin previsiones de lluvia. Para el domingo los chaparrones tendrán lugar a partir de la tarde.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 14°C en Buenos Aires; 26°C y 16°C en Catamarca; 26°C y 15°C en Chaco; 22°C y 7°C en Chubut; 26°C y 13°C en Córdoba; 26°C y 15°C en Corrientes; 25°C y 13°C en Entre Ríos; 26°C y 17°C en Formosa; 18°C y 11°C en Jujuy; 22°C y 10°C en La Pampa; 26°C y 15°C en La Rioja; y 26°C y 14°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 26°C y 16°C; 28°C y 12°C en Neuquén; 22°C y 9°C en Río Negro; 19°C y 12°C en Salta; 29°C y 14°C en San Juan; 26°C y 12°C en San Luis; 19°C y 11°C en Santa Cruz; 26°C y 12°C en Santa Fe; 26°C y 17°C en Santiago del Estero; 15°C y 10°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 15°C en Tucumán.