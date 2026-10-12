Qué se sabe de los registros electorales a los que accedió el ICE y que podría complicar a miles de inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) recopiló registros electorales para investigar presuntas irregularidades y voto de personas sin ciudadanía. Los documentos salieron a la luz antes de las elecciones del 3 de noviembre, tras una solicitud de acceso a información pública de la organización sin fines de lucro Democracy Forward. El posible uso de esos datos para localizar inmigrantes sujetos a deportación concentra la preocupación de la organización.

De dónde provienen los registros electorales

Según Democracy Forward, el Departamento de Justicia entregó 50,6 millones de registros de padrones electorales.

Archivo.- Democracy Forward señaló que ciertos datos estatales podrían haberse incorporado a ELITE, una aplicación de la compañía de big data Palantir que el ICE utiliza para identificar, priorizar y localizar personas para deportación

Otros 48,4 millones provinieron de “fuentes independientes” de Heather Honey, asesora del director del ICE y del secretario de Seguridad Nacional, de acuerdo con la organización.

Cómo podrían afectar a los inmigrantes

Democracy Forward señaló que ciertos datos estatales podrían haberse incorporado a ELITE , una aplicación de la compañía de big data Palantir que el ICE utiliza para identificar, priorizar y localizar personas para deportación . El comunicado no confirma esa incorporación.

, una de la compañía de big data Palantir que el ICE utiliza para . El comunicado no confirma esa incorporación. La organización también informó que la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE obtuvo 26.235 registros derivados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés. Esos registros no equivalen a personas con una infracción comprobada.

Qué estados y organizaciones aparecen

Según Democracy Forward, los documentos identifican estados prioritarios, entre ellos California, Texas, Florida, Nueva Jersey y Pensilvania.

Según Democracy Forward, el ICE recopiló registros electorales para investigar presuntas irregularidades y voto de personas sin ciudadanía Fotomontaje generado con IA

La organización indicó que los investigadores consideraron utilizar agentes encubiertos para investigar entidades sin fines de lucro sospechadas por la administración de registrar votantes sin ciudadanía, con prioridad en Nueva Jersey y Pensilvania. Esa consideración no demuestra que los operativos se concretaran.

Para tener en cuenta

Los materiales proporcionados no permiten determinar cuántos inmigrantes enfrentarían consecuencias ni identificar casos individuales. El comunicado de Democracy Forward describe investigaciones y un posible uso de datos para deportaciones, pero no acredita infracciones individuales. Figurar en los registros recopilados no demuestra, por sí solo, haber votado ilegalmente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.