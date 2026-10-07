Confirman que el ICE accedió a registros de miles de electores en busca de extranjeros que incumplieron la ley

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tuvo acceso a más de 100 millones de registros electorales, según documentos internos de la agencia. Dichos datos fueron cruzados con una herramienta utilizada para identificar a migrantes sujetos a deportación.

Qué se sabe de los registros electorales a los que accedió el ICE

El reporte fue informado por la organización Democracy Forward tras solicitar los datos a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del ICE en el marco de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El ICE recibió hasta 50.6 millones de datos por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) Imagen Ilustrativa generada con IA

Según el escrito de 169 páginas, la agencia federal obtuvo más de 100 millones de registros electorales a través de diferentes vías:

50.6 millones de datos aportados por el Departamento de Justicia ( DOJ , por sus siglas en inglés), que contienen listas no redactadas entregadas por más de una docena de estados gobernados por republicanos.

aportados por el Departamento de Justicia ( , por sus siglas en inglés), que contienen por más de una docena de estados gobernados por republicanos. 48.4 millones de datos reunidos por Heather Honey, asesora sénior del Director de ICE y del Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Con relación a los datos brindados por Heather Honey, incluye listas públicas de votantes en estados como California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada.

“La información revelada en los documentos debería preocupar a todos los estadounidenses y constituye una prueba más de un alarmante intento del poder ejecutivo por socavar nuestras elecciones”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

Qué hizo el ICE con los registros electorales recibidos

Tras acumular millones de padrones electorales, el ICE comenzó una iniciativa para investigar el presunto voto de personas no ciudadanas y supuestas irregularidades electorales.

El ICE generó más de 1500 pistas de investigación con los datos recopilados Fotomontaje realizado con IA

Al contrastar los registros con archivos del Uscis, la agencia federal generó más de 1500 pistas de investigación distribuidas a sus oficinas regionales en todo el país.

De igual modo, introdujo los padrones en la herramienta ELITE de la empresa Palantir. Esta es utilizada para identificar, priorizar y ubicar a extranjeros que cumplen criterios de deportación.

Con los registros electorales recopilados, el ICE realizó arrestos administrativos Imagen Ilustrativa generada con IA

“Este conjunto de documentos ofrece nuevas perspectivas sobre el alcance y la profundidad de los esfuerzos de la administración Trump-Vance para perseguir acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado”, señaló.

Qué se sabe sobre la presencia del ICE en los centros de votación

De cara a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, la dirección del ICE aseguró que no había planes para desplegar agentes u oficiales en los centros de votación.

Según el documento del HSI, la agencia aclaró que no poseía autoridad para supervisar los comicios. “ICE lleva a cabo la aplicación de la ley civil y penal. No hay razón para que nos despleguemos en un centro de votación”, advirtió.