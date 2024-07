Miles de beneficiarios quedarán fuera del programa SNAP: esto es lo que hay que saber

Escuchar

La situación socioeconómica en Estados Unidos enfrenta nuevos desafíos y, en este contexto, la última novedad en torno al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos, no ayuda a manejar la “incertidumbre”. Este programa, fundamental para millones de ciudadanos de bajos recursos que dependen de él para alimentar a sus familias, sufrirá cambios importantes que podrían dejar a muchos sin esta ayuda esencial.

Desde su creación, el SNAP ha sido clave en la lucha para combatir el hambre en los EE.UU., ya que permite canjear cupones por alimentos en establecimientos oficiales y asegurar que las familias más necesitadas accedan productos básicos. Sin embargo, las recientes modificaciones en la política del programa generó preocupación entre los beneficiarios.

Cuáles son los cambios en el programa SNAP

A partir del 1 de octubre - tal como informó Gestión Pe - nuevos requisitos entrarán en vigor y afectarán a miles de personas que actualmente dependen del SNAP. Estos cambios se centran principalmente en las condiciones laborales de los beneficiarios.

Según las nuevas normas, las personas de entre 18 y 52 años deberán cumplir con algunos de los siguientes requisitos laborales para seguir recibiendo los beneficios:

Trabajar al menos 80 horas al mes. El trabajo puede ser remunerado, por bienes o servicios (por algo que no sea dinero), no remunerado o como voluntario;

El trabajo puede ser remunerado, por bienes o servicios (por algo que no sea dinero), no remunerado o como voluntario; Participar en un programa de trabajo al menos 80 horas al mes. Un programa de trabajo podría ser el Programa de Empleo y Capacitación de SNAP u otro programa de trabajo federal, estatal o local;

al menos 80 horas al mes. Un programa de trabajo podría ser el Programa de Empleo y Capacitación de SNAP u otro programa de trabajo federal, estatal o local; Participar en una combinación de horas de trabajo y programa de trabajo por un total de al menos 80 horas al mes;

por un total de al menos 80 horas al mes; Participar en el programa de trabajo durante la cantidad de horas que se le asigne cada mes (la cantidad de horas dependerá del monto de su beneficio SNAP)”.

Imagen de Miami Diario

No obstante, hay excepciones. Las personas con hijos menores de seis años a cargo, aquellos con alguna discapacidad y quienes participan en programas de rehabilitación para dejar el alcohol o las drogas seguirán siendo elegibles para recibir los cupones sin necesidad de trabajar. Estas excepciones buscan proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Productos elegibles y no elegibles con los cupones SNAP

Los productos que se pueden adquirir con los cupones SNAP incluyen una amplia gama de alimentos básicos y nutritivos. Entre ellos se encuentran frutas, verduras, carne, pollo, pescado, productos lácteos, pan, cereales, bocadillos y bebidas no alcohólicas. Además, los beneficiarios pueden comprar semillas y plantas destinadas a la producción de alimentos en el hogar.

Sin embargo, hay ciertos productos que no se pueden comprar con los cupones SNAP. Estos incluyen alcohol, cigarrillos, tabaco, vitaminas, medicamentos, suplementos, animales vivos (con algunas excepciones), alimentos calientes en el punto de venta y artículos no alimentarios como productos de limpieza, papel y artículos de higiene.

Los cupones SNAP pueden ayudar a las familias a tener acceso a alimentos sanos Pexels/Michael Burrows

Razones para el rechazo de la solicitud del programa SNAP

Existen varias razones por las cuales una solicitud para el programa SNAP puede ser rechazada. Algunas de las principales incluyen no cumplir con los requisitos de ingresos, no proporcionar la documentación necesaria, no cumplir con los requisitos laborales estipulados para los beneficiarios de entre 18 y 52 años y no demostrar la necesidad del beneficio.

Con estos cambios en el programa SNAP se intentará asegurar que los beneficios se otorguen a quienes realmente los necesitan y cumplen con los requisitos. Sin embargo, estos también plantean desafíos importantes para muchas familias que dependen de esta asistencia para su sustento diario.

