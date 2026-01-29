Ministros de EE. UU. y El Salvador firman Tratado de Comercio Recíproco

El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, y la ministra de Economía salvadoreña, María Luisa Hayem, firmaron este jueves el Tratado de Comercio Recíproco entre ambos países, informó un comunicado oficial estadounidense.

Este acuerdo es el primero que Washington ratifica como parte de un paquete anunciado el 15 de noviembre, con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala.

Los cuatro países latinoamericanos aceptaron abrir sus mercados a productos estadounidenses a cambio de un recorte de los aranceles sobre sus exportaciones, principalmente las agrícolas.

"La firma del primer Acuerdo de Comercio Recíproco en el Hemisferio Occidental fortalecerá aún más los mercados para las exportaciones estadounidenses y reducirá las barreras comerciales que enfrentan los trabajadores y productores estadounidenses", declaró Greer, citado en el documento.

"Este Acuerdo es un paso importante en la profundización de nuestras alianzas estratégicas en América Latina", añadió.

El presidente Donald Trump anunció poco después de su llegada al poder, hace un año, una gran subida arancelaria, como herramienta de negociación con todos sus socios comerciales.

En los meses siguientes Estados Unidos anunció retoques a esa medida de retorsión comercial, al mismo tiempo que negociaba o renegociaba acuerdos individuales.

El aumento del precio de productos como el café, el banano o la carne de res motivó una aceleración de las conversaciones con países latinoamericanos, en especial con esos cuatro países, actualmente aliados del gobierno conservador de Trump en la región.