Mostró cómo son los supermercados en Cuba y un detalle impactó a todos: “Es insólito”

“Hoy les documentaré generalmente cómo son las tiendas acá en la isla”, inició un tiktoker cubano, identificado como @nesty_wtf, quien no imaginaba el alcance que tendría su video. En su recorrido, que comienza en Holguín, en Cuba, se aprecia una gran fila de personas que espera poder ingresar al supermercado. Ahí, este joven lanza la primera advertencia: “Solo pude entrar a una”. Tras mostrar cada estante del lugar, los comentarios de la audiencia se desataron: “Es como si vivieran detenidos en el tiempo”, se leyó entre las primeras impresiones.

Al llegar a la tienda, los estantes lucían repletos, entre diferentes paquetes de una sola marca de papel sanitario. Posteriormente, en otras repisas, había bandejas de plástico.

“Si miras a tu derecha, otro estante con papel sanitario”, recalcó el tiktoker, que después dio un vistazo que dejó apreciar el tamaño total del sitio. “Aquí una sombrilla, más bandejas, utensilios de cocina, como agarraderas, tazas. Básicamente en esta parte es eso”.

El joven mostró cómo es un supermercado en la isla cubana y sorprendió a los tiktokeros

En otra sección, destacaban los artículos de higiene, como shampoo, jabón y desodorantes. “Sinceramente, en mi opinión, creo que hay cosas más fundamentales que esta”, expresó. En la parte de abajo de la tienda, había muebles para la casa, colchones y sillas.

Sobre la comida, los compradores podían acceder a tres opciones, entre el pollo, pavo y el lomo de cerdo. “Este paquete que le muestro de cerdo cuesta 16 dólares, equivalente al 76,1 por ciento del salario mínimo”, enfatizó mientras exhibía la porción.

Siguiendo su recorrido, el joven, que es popular por sus diferentes videos en TikTok sobre la vida en Cuba, mostró los estantes con bebidas alcohólicas y, aunque había una gran cantidad de productos, las marcas eran las mismas. “Cada copa valía 12 dólares”, añadió.

Los supermercados que cobran con monedas MLC

El tiktoker dio una importante aclaración sobre la moneda en los precios, ya que en este supermercado se pagaba con moneda MLC, que significa Moneda Libremente Convertible. Los cubanos no reciben su sueldo con ella, solo se puede obtener a través de alguien en el extranjero o comprando en la calle a las personas que sí puedan adquirir los productos directamente. En los comentarios, algunos usuarios consideraron que esto era insólito.

En su conversión 1 MLC equivale a 100 pesos cubanos y el salario mínimo en cuba es de 2100 pesos, lo que equivale a 21 MLC. “Básicamente, si compramos dos copas, ya estamos sobrepasando el salario mínimo”, finalizó.

Desde 2020, los sueldos cubanos subieron a 87 dólares, como mínimo, mientras que el máximo es de 396 dólares.

Las reacciones y comentarios

Los comentarios se desataron y la grabación suma hasta el momento más de 2,4 millones de reproducciones. Entre las reacciones, se leen algunas críticas al régimen: “Para los que les gusta el socialismo”, dijo uno. En tanto, otra persona añadió: “El comunismo solo funciona para hacer ricos a los que controlan”. No obstante, este usuario también causó una reacción en cadena: “En qué mundo vive esta gente, como si no existieran ricos que controlan el capitalismo”, “Eso no es culpa del socialismo, sino del bloqueo internacional, pues si ven un supermercado chino hay de todo y es socialista”, lanzó alguien más.

Otros de los detalles que destacaron fueron algunas comparaciones con Venezuela. “Quiere decir que a pesar de todo Venezuela está mejor que Cuba”, “Para allá va Colombia”, replicaron otras personas de la comunidad virtual.

En una grabación más reciente, el cubano mostró también cómo son las casas de los barrios más lujosos y despertó el interés de miles de personas, que compararon las zonas con las de sus países de origen.

Un joven tiktoker mostró cómo son las casas más lujosas de Cuba

Este tiktoker suma hasta el momento más de 142.000 seguidores en la red social, en la que muestra diversos aspectos de su vida en la isla, desde sus días como estudiante universitario, algunas situaciones (como cuando se va la luz) y los lugares que se pueden visitar.