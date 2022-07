Fue a la entrevista para sacar la visa de Estados Unidos y se llevó una gran sorpresa: “Es mejor ir preparada”

Dicen que ir preparado a la entrevista para sacar la visa de Estados Unidos es una buena idea y Maiber Olaya, una tiktoker colombiana, se tomó esta afirmación muy en serio. Uno de los consejos más conocidos entre todos los solicitantes de este documento estadounidense es nunca mentir y llevar pruebas de todo lo que se le dirá al cónsul al momento de la entrevista, pero sin exagerar, ya que ese encuentro solo dura unos cuantos minutos. No obstante, Maiber fue sumamente preparada a la cita y al llegar se llevó una enorme sorpresa. Su historia se volvió viral.

Los oficiales consulares son los encargados de entrevistar a las personas que soliciten ya sea una visa, un permiso de trabajo o incluso la residencia del país norteamericano. Así que, al momento de estar frente a ellos, la tarea más importante es convencerlos de que todas las respuestas son reales. En ese sentido, Maiber optó por llevar impresas 300 fotografías que sustentaran sus relaciones personales y las experiencias que quería demostrarle al cónsul.

Tiktoker revela una inesperada experiencia que vivió al solicitar la visa

Hizo todo un álbum fotográfico en el que aparecían decenas de personas y además describía cada momento que se veía en las imágenes, todo en inglés. Así, esperaba que al momento en que le hiciera alguna pregunta, ella pudiera mostrarle alguna instantánea que demostrara sus dichos y eso le ayudara a que su visa fuera aprobada.

Pero como la vida es muy incierta y a veces las cosas no salen como uno quiere, la mujer recibió una grata pero extraña sorpresa. Llegó a su cita, quizá con los nervios de punta y con la duda de si le aprobarían su visa, pero sin duda preparada para cualquier cuestionamiento. Lo que no sabía era que el oficial no le preguntaría absolutamente nada y que por supuesto tampoco serían necesarias todas las fotografías que imprimió.

La originaria de Cali, Colombia, decidió compartir esta experiencia a través de su cuenta de TikTok, en un video que ya acumula millones de reproducciones. De inmediato se hizo viral, ya que miles de personas coincidieron con ella en que las entrevistas para sacar el visado siempre son complicadas e impredecibles. “Cuando imprimiste más de 300 fotografías para tu entrevista de inmigración y no te preguntaron nada”, fue la descripción con la que publicó su clip.

La tiktoker da sus mejores consejos migratorios para solicitar la visa de EEUU

Si bien en su video no especificó si su solicitud fue aprobada o no, pareciera que tuvo una respuesta favorable por la manera en la que respondió los comentarios que miles de tiktokeros le hicieron. Algunos le hicieron varias preguntas sobre el proceso que atravesó, mientras que otros contaron sus propias experiencias al acudir a su entrevista.

“A mí si me las pidieron”, “Yo llevaba todos los papeles del mundo y, ¿qué me pidió? Solo el acta de matrimonio y terminamos hablando de tacos”, “Me paso exactamente lo mismo”, “Mejor que sobre, a mí sí me las revisaron y se las llevaron”, fueron algunos de los comentarios de otros extranjeros.

Por su parte, Olaya aseguró que algunos cónsules son muy agradables y que no hay de qué preocuparse al momento de solicitar este documento, siempre y cuando se hable con la verdad.