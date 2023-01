Mostró un truco infalible para armar la valija que no muchos conocen y generó furor: “Estaba incrédula”

escuchar

Armar la valija suele ser complicado para algunos viajeros, en especial para los que llevan más ropa de la que van a utilizar. Es muy común que algunas personas opten por empacar más de lo necesario con la finalidad de que nada les falte, o “por si las dudas”. El problema se presenta al momento de querer meter todo en una sola valija. Por eso, una tiktoker llamada Mayra Trejo, puso a prueba un tip que seguro le servirá a la gente que constantemente tiene este problema.

En uno de los últimos viajes que hizo, la creadora de contenido usó un truco que ya había visto en algún momento online. Este consta de introducir las prendas en unas bolsas de plástico especializadas que después se comprimen con la finalidad de que ocupen menos espacio. La influencer se dio a la tarea de buscar estos artículos en varias tiendas, hasta que por fin los halló y descubrió lo funcionales que son: “Pensé que no las iba a encontrar, pero aquí las pusimos a prueba”, dijo.

Todo quedó captado en un video que después Trejo publicó en su cuenta @mayaupair. Su objetivo fue exhortar a la comunidad virtual a probar esta prometedora técnica: “Sinceramente yo estaba incrédula”, admitió. Después de confirmar que sí funciona, quiso que todos los viajeros lo intenten como ella.

Una viajera dio un truco para ahorrar espacio en el equipaje

¿Cómo funcionan las bolsas de compresión para viajes?

Estas bolsas existen en diferentes tamaños y su función es reducir el tamaño de la ropa. Lo único que los consumidores deben de hacer es colocar todas las prendas que quepa en cada compartimento y después sacarle el aire a este. Algunas personas usan aspiradoras o cualquier otro utensilio que sea capaz de succionar. De esta manera, el empaquetado quedará comprimido y ocupará menos espacio en una maleta.

Si bien el peso de la maleta será el mismo, el tip es funcional para guardar especialmente las prendas grandes como abrigos y camperas. Estos compartimentos tienen además un pequeño orificio por el que se puede meter la boquilla de cualquier artefacto con el que se le quiera sacar el aire. Además el hoyo tiene una tapa de plástico, para asegurar que la bolsa no vuelva a llenarse de aire.

Las dudas frecuentes sobre las bolsas de compresión

Al parecer Mayra logró motivar a algunas personas, ya que sus seguidores de inmediato le expresaron sus dudas sobre este producto. Lo que más llamó la atención de los espectadores fue la forma que tomaba la ropa después de comprimirse tanto. Por eso, una usuaria le preguntó si los objetos volvían a tomar su apariencia habitual una vez que se sacaban de la bolsa.

Por su parte, la tiktoker dijo que utilizar estas bolsas no genera ningún daño a las prendas: “Yo he probado hasta con muñecos de peluche gigantes y no les pasa nada”. Desde su consideración, son más los beneficios que esta táctica otorga a los viajeros que la emplean.

Así es como la ropa se hace pequeña con este truco de viaje @mayaupair/TikTok

Respecto a cuánto cuesta el artefacto, la tiktoker dijo que es elevado si se adquiere en las tiendas en línea que ya son famosas. Ella intentó conseguir las bolsas de esa manera, pero al ver el precio optó por buscar en establecimientos minoristas de su ciudad. En ese sentido, exhortó a sus seguidores a analizar todas las alternativas posibles antes de adquirirlas.

LA NACION