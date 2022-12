Se puso a comer unas galletitas, pero cuando descubrió una realidad quedó atónita: “¿Qué es esto?”

escuchar

Se dice que cuando una mascota llega a casa se vuelve un integrante más de la familia. Aunque hay algunas cosas que, por el bien de humanos y de los propios animales, deben mantenerse separadas. Una de esas es la comida. El objetivo es evitar una situación como la que le ocurrió a la joven María Paula Ramírez, quien pasó por alto esta precaución. Se comió una bolsa entera de galletas y fue recién cuando la terminó que se dio cuenta de un detalle.

Resulta que justo cuando tenía el último bocado en la boca, su padre le explicó que eran las galletas de su perro. La mujer quedó pasmada y sin saber qué hacer. Enseguida y ante la sorpresa de haber probado un snack para animales, decidió compartir su historia en TikTok (@mariapaularmzgzz). La anécdota fue retomada por la cuenta @willyrmzgzz y es allí donde se hizo viral.

Una mujer probó las galletas de su mascota

“Oigan, me estaba comiendo unas galletitas muy ricas, luego llega mi papá y le digo: ‘Papi, ¿qué es esto?’ Y me dice: ‘Comida de Tommy’… Comida de perro”, narró la mujer entre risas. No detalló sus impresiones sobre el sabor de esta comida, pero en la descripción del video escribió como conclusión: “Muy recomendado”.

Algo que también le sucedió a otros

Más allá de descalificar el descuido que María Paula pudo tener, la comunidad virtual generó una interesante conversación en la sección de comentarios. Al parecer, la tiktoker no es la única a la que le ocurrió esto, ya que muchas personas contaron sus propias experiencias: “Mi papá una vez se acabó toda la bolsa de galletas del Petco con un cafecito mañanero”; “Las de vainilla están buenas, yo se las compro a mi papá que es diabético y le encantan”.

No son pocos los usuarios que han probado estas galletas. Incluso entre los testimonios, los comentaristas recomendaron algunos sabores: “Las de algarrobo saben muy buenas”; “Las de arándanos 10/10″; “Las de pay de limón, recomendadas”; “Mi hermano y mi bebé se peleaban por las de sabor yogurt”.

¿De qué están hechas las galletas para perros?

A decir de los fabricantes de las galletas que se venden en la tienda para mascotas Petco (de donde eran las de María), estos productos son 100% naturales y de fácil digestión para los animales. Sin embargo, es importante considerar que todos los alimentos para perros tienen sabores y texturas diferentes a los que disfrutan los humanos. Así que tomar de la alacena los premios de una mascota no sería una buena alternativa.

“Cata” las galletas antes de dárselas a su perro

Lo que para María Paula y otras personas pudo ser un descuido, para el youtuber mexicano Chawi León fue una misión. Este es otro caso que se volvió viral luego de que el joven probara ante las cámaras las galletas que le daría a su mascota. Su finalidad era asegurarse de que tuvieran un sabor agradable para su perro: “No queremos darles a nuestros perritos algo que no les vaya a gustar”, explicó el creador de contenido.

Una pareja degusta "snacks" antes de darselos a su mascota

En el resto del video publicado en su canal de YouTube, Chawi y su pareja degustaron los snacks que adquirieron en la tienda Petco. Luego compartieron sus conclusiones junto con una calificación: “Huele a plastilina”; “Esta es como si fuera un pretzel sin sal”; “Esta es mi favorita, sí sabe a croquetas”, aseveraron.

