Mostró un truco para viajar con más confort en el avión que pocos conocen: “Es un antes y un después”

Los viajes en avión pueden ser incómodos para algunas personas, sobre todo para aquellas que están en la aeronave por largos periodos. Si bien hay aerolíneas que intentan que sus pasajeros tengan la mejor experiencia, no siempre los pasajeros se percatan de todo lo que está a su alcance. Y esto último es lo que una usuaria de TikTok llamada Courtney quiso evidenciar en un video en el que muestra un truco para hacer que el asiento se amolde al cuerpo.

Estar en un asiento por horas puede casi ser garantía de un futuro dolor de cuello, ya que los reposacabezas no siempre son ergonómicos. Sin embargo, la tiktoker @travelingaroundtheglobe reveló que sí hay una manera. “¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta de esto?”, fue la descripción que usó en su video para después mostrar que existía la opción de desplegar las orillas de esta pieza.

Si bien el video fue publicado en 2021, hasta el día de hoy sigue vigente y muchos viajeros lo utilizan como un medio de referencia para su próximo viaje. El clip dura tan solo 15 segundos, pero eso fue suficiente para sorprender a los miles de usuarios que lo reprodujeron.

Así es como se despliega el reposacabezas de los aviones

De acuerdo con lo que muestra la mujer en su grabación, el reposacabezas se dobla para ajustarlo al tamaño de la cabeza del pasajero y así evitar que, mientras duerme, su cuerpo se mueva.

A la mayoría les impactó y le agradecieron a Courtney por brindarles un consejo que les será funcional en algún momento: “Me voy a algún lado pronto. Gracias por el consejo, es un antes y un después, lo usaré si el avión tiene esa función”, escribió alguien en la sección de comentarios.

Otros también añadieron información que podría ser importante para las personas de baja estatura que quieran hacer uso de esta comodidad: “No soy lo suficientemente alto para que funcione correctamente. A mi marido y a mis hijos les encanta”.

“No es para todas las aerolíneas”

Aunque hubo muchas personas a las que les sorprendió el truco, hubo otras que dieron más detalles para no ilusionar a la gente y demostrar que también puede ser falso. También se manifestaron los usuarios a los que no les pareció tan agradable el descubrimiento.

“Spirit Airlines no tiene esta opción, no pierdan el tiempo”, comentó un usuario para aclarar que no todas las aerolíneas tienen disponible esta función y que todo depende del estado en el que se encuentre el avión. Una persona más añadió que le parecía poco higiénico: “No me gustaría tocar esas cosas. Apenas me gusta tocar mi cinturón de seguridad”.

Cada vez son más los tiktokers que dan consejos para viajar cómodamente en un avión Pexels

Otros tips de avión

Tomar un vuelo puede ser una experiencia más placentera si se toman en cuenta algunos consejos que viajeros expertos han dado a lo largo de los años. Estos tips podrían ser de ayuda:

Llegar con tiempo: al menos dos horas de anticipación para pasar sin problema los filtros de seguridad.

al menos dos horas de anticipación para pasar sin problema los filtros de seguridad. Elegir la ropa adecuada: utilizar sandalias y leggings deportivos no son ideales, a pesar de ser cómodos.

utilizar sandalias y leggings deportivos no son ideales, a pesar de ser cómodos. Aprovechar el equipaje de mano: comprobar los objetos que no pasarán los filtros, para evitar llevarlos en vano.

LA NACION