Dio su versión sobre la “realidad” de vivir en Estados Unidos y concluyó: “No es nada fácil”

Lucy Cruz nació en Ecuador, pero los caminos que tomó la llevaron a residir en el país norteamericano. Ella se mudó desde hace algunos meses y recientemente admitió que no todo es lo que parece. En muchos latinos predomina esa creencia de que vivir en territorio estadounidense es “como un sueño hecho realidad” y, aunque hay personas para las que esta premisa se cumple, para otras se vuelve una odisea estar tan lejos de su nación.

“Dejé una parte de mí en casa”, fue la frase con la que la ecuatoriana abrió su testimonio en su perfil de TikTok (@lucyacruz_). Reveló lo que en realidad sintió al estar en otro país, algo muy diferente a lo que muchos imaginan, porque recalcó que la vida allí es muy solitaria. A pesar de tener la disponibilidad de decenas de destinos turísticos y quizá el dinero para viajar a ellos, no hay personas con las cuales compartir.

Lucy dijo que siempre es un sufrimiento estar lejos de los seres queridos: “Me sentí aquí sola y muchas veces aún me sigo sintiendo... aunque esté rodeada de gente, me siento sola”, explicó en su testimonio sincerándose frente a sus seguidores. De esta manera, dejó en claro que la realidad del llamado “sueño americano” es mucho más compleja.

Una ecuatoriana reveló "la realidad" de vivir en Estados Unidos

Su vida en Nueva York es increíble y lo que anheló por mucho tiempo, según destacó, pero eso no le quita las ganas de regresar a su hogar y volver a abrazar a su madre. Por ello, manifestó el profundo reconocimiento que siente hacia las personas que siguieron sus mismos pasos: “Admiro a todos los que están aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país, fuera de su casa, fuera de su zona de confort porque no es nada fácil”, declaró.

Y es que, según su historia, todo el tiempo sufre por recordar los momentos que vivía en Ecuador: “Estoy en Estados Unidos feliz y contenta, pero siempre estoy extrañando a mi familia. Hay una parte de mí que todo el tiempo quiere llorar, no se imaginan”.

El lado bueno de las cosas

Lucy también señaló que si bien la situación es complicada, aún así tiene que hacer todo lo posible por salir adelante y abatir ese sentimiento. “Hay que ponerle sazón a la vida y ser positivos. Ver el lado bueno y malo de las cosas”, pronunció con un semblante más positivo.

La ecuatoriana vive en Manhattan, pero siempre tiene en la mente a su natal Ecuador Frank Franklin II - AP

Al finalizar su mensaje, deseó que quedara claro que no sebe idealizar la migración. En especial porque, sin importar el país al que se cambie, siempre habrá dificultades. No obstante, agregó que no todo es negativo y que encuentra muchas situaciones que la hacen feliz, sobre todo porque finalmente logró cumplir su sueño de vivir en su propio departamento frente al mar y estar en la ciudad, algo que siempre deseó.

Este no es el único detalle que ha compartido para sus más de 62.000 seguidores sobre la vida en ese país, porque ha hecho casi un diario de sus mejores aventuras a través de su cuenta, con recorridos en algunas de las tiendas más populares o retos que su comunidad virtual le comparte.

LA NACION