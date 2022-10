Mostró cómo es un barrio “peligroso” de Estados Unidos y las reacciones fueron fulminantes: “¿En qué mundo vives?”

Sandra es una conocida tiktoker española que se dedica a crear contenido sobre su vida en Estados Unidos. Además, constantemente comparte algunas curiosidades de los sitios que ella visita para mostrarle la realidad a la gente que no tiene la oportunidad de conocer el país norteamericano.

En uno de sus último videos, decidió “arriesgarse un poco”, según ella mismo dijo, y visitó uno de los barrios más peligrosos de su zona, aunque no a todos les terminó pareciendo correcta esta idea, dado que la lapidaron en los comentarios.

Antes había mostrado, a través de su cuenta @aquisandrax, cómo era un barrio “bonito” en territorio estadounidense, así que ahora quiso hacer el contraste con uno de los más “pobres”, tal cual ella lo llamó. Se adentró en las calles de lo más peligrosos, sin especificar en dónde estaba, y enseñó frente a las cámaras como lucían las casas rodantes y las viviendas con cercas en su alrededor.

“La realidad de vivir en Estados Unidos no es igual para todo el mundo, también hay barrios mucho peores que este, pero esta es la parte más peligrosa de mi ciudad. Espero que os guste ver esta realidad tanto como os gustó ver la parte bonita”, dejó Sandra en la descripción de su video.

Así es un barrio "peligroso" de Estados Unidos, según una tiktoker

Detalló que, a diferencia de otras zonas de las ciudades norteamericanas, las propiedades tenían rejas en sus límites para evitar que otras personas ingresaran. Además, había muchos animales sueltos y notó otra gran diferencia en cuanto al patriotismo: nadie tenía banderas en sus patios delanteros, algo que no es muy común. Finalmente, mencionó que los residentes del barrio la estaba mirando a través de las ventanas porque les resultaba extraño que grabara así que decidió que lo mejor era irse rápido.

Las críticas que recibió

Su video se volvió viral y recibió decenas de comentarios, en especial de las personas que la criticaron por haber catalogado ese barrio como humilde y a la vez peligroso. Además, le hicieron énfasis en que en Latinoamérica esa propiedad sería de personas con alto poder adquisitivo, por lo que las imágenes que mostró no serían tampoco muy creíbles, al menos desde la perspectiva de muchos de sus seguidores.

“Si eso es clase baja, yo soy clase subterránea”, “En Latinoamérica es de clase alta y seguro”, “Está más bonito que el barrio residencial de donde vivo”, “Solo por ser humilde no significa que sea peligroso, ¿en qué mundo vives?”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Al parecer, a las personas no les gustó que relacionara a los ciudadanos de bajos recursos con el peligro, pero la española arremetió con un singular descargo: “Es el barrio más peligroso, no es el más humilde, aunque por ser peligroso sí que tiene las casas más baratas de la ciudad. Y en ningún momento lo comparo con lo peligrosos que son otros países pero, ¿por qué aunque vuestras ciudades sean más peligrosas no puedo enseñar la mía?”.

Así lucen, según esta tiktoker, las casas en el barrio más peligroso y humilde de su zona @aquisandrax/TikTok

Además, aclaró que no se adentraría en otros sitios en donde la situación de crimen es todavía mayor, pero que sin duda lo que mostró en su clip era real: “Sí que es peligroso, obviamente no me voy a meter en la peor calle donde están comprando sustancias detrás mío, pero es la peor zona de mi ciudad. Si hubiera querido decir barrio humilde hubiera dicho eso, pero es el barrio más peligroso, no el más humilde”, finalizó Sandra en la atribulada sección de comentarios.

LA NACION