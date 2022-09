Mostró una singular “solución” para que sus hijos vuelen siempre en primera y generó un gran debate en redes

Una mujer se volvió viral por un singular tip sobre cómo hacer más cómodo un viaje con niños y recibió todo tipo de comentarios en TikTok.

Los vuelos no siempre son la experiencia más cómoda para los más pequeños, sobre todo si sus padres eligen los asientos más económicos del avión, por lo que el consejo de esta tiktokera vale el doble: su solución convierte un asiento en clase turista en uno de primera clase. Algunos quisieron seguir sus pasos, pero muchos la criticaron.

Fue a través de su cuenta @theeyesofthemoon donde mostró un estilo de colchonetas que posicionó en los asientos de sus hijos para que estos pudieran acostarse si lo deseaban. En lugar de tener un asiento normal, era un tipo de cama similar a las que se utilizan en los aviones más sofisticados. Ella misma los compró y compartió con sus seguidores que podían conseguirlos con el nombre Flyaway Kids Bed.

“La que puede, puede”, fue la descripción que usó la tiktoker en el video en el que aparecen sus hijos de lo más cómodos durante su vuelo. En el video se los ve acostados, descansando e incluso comiendo con bastante tranquilidad.

El tip que dio una tiktoker para viajar con niños en un avión

Muchos integrantes de su comunidad virtual consideraron este tip como una buena idea y se dijeron dispuestos a probarlo de inmediato: “Necesito esto ya”, “¿Por qué no conocí esto cuando mi niña cabía ahí?”, le escribieron. Aunque algunas personas advirtieron que antes de comprar el artefacto se aseguraran con su aerolínea de preferencia que los dejarían ingresarlo: “No sé qué aerolínea era esta, pero la mayoría no lo permiten”.

Por otro lado, estuvieron los que no concordaron con este acto, que en realidad eran la mayoría. Destacaron un gran detalle: la incomodidad que podrían sufrir el resto de los pasajeros debido a la colchoneta.

“No quisiera ser el señor de adelante. Tengo un hijo y cada vez que viajo lo primero que veo es que no moleste a nadie”, “Yo viendo como pueden patear el asiento de delante”, “Y los pasajeros de atrás pobres, ni su mesa de comer podrán bajar. Claro si son familia no hay problema, pero, ¿sino?”, “Esas cosas se hacen si no hay pasajeros en el asiento de atrás, si los hay es una falta de respeto”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Según muchos usuarios, no todas las aerolíneas permiten el uso de ese tipo de colchonetas @theeyesofthemoon/TikTok

El otro tip que dio para viajar con niños

La tiktoker hizo caso omiso a las críticas que recibió, además de que hubo personas que la defendieron: “No sé si la gente sabe que estos vuelos son de muchas horas, yo lo veo perfecto”, “El asiento no molesta a nadie porque no se hace más atrás de lo permitido”. Posteriormente, dio otros singular consejo para pasarla bien en unas vacaciones con menores de edad.

El tip que la tiktoker dio para viajar con niños @theeyesofthemoon/TikTok

En otro video de su perfil aseguró que el mejor secreto para viajar con niños es “llevar a los abuelos”. Y en su clip hizo referencia a que los abuelitos siempre estarán al pendiente de los pequeños, lo que permitirá que los padres puedan disfrutar de un momento de descanso.