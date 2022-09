La actitud de Jennifer Lopez y Ben Affleck en un casino que una tiktoker hizo viral y después borró

El matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck continúa en medio del ojo público, aunque ahora por un tema ajeno a su boda de tres días. Después de que se hablara de ellos a nivel mundial por las dos ceremonias de casamiento y lunas de miel que disfrutaron, ahora salió a relucir cómo es su personalidad en un ambiente más cotidiano, como cuando acuden a un casino. La exempleada de un establecimiento los tachó de “tacaños” e incluso despotricó contra ellos por sus supuestas actitudes hacia la gente.

Si bien JLo y el intérprete de The Batman son muy queridos por sus fans y en múltiples ocasiones se les ha reconocido la humildad que muestran, una joven quiso contrastar la “otra cara” a través de un video de TikTok. En su cuenta @jnguyenerz contó cómo fue su experiencia al trabajar en estos lugares de juegos y ver el comportamiento de la pareja. No obstante, después eliminó el clip.

La tiktoker especificó que en más de una ocasión los vio dejar poco dinero como propina y en otras irse sin dejar nada. Además, mencionó que Affleck no es muy bien visto por los empleados de los casinos a los que acude, ya que suele hacerlo constantemente y su actitud siempre es la misma. “Tiene la peor de las reputaciones. Es tacaño como la m..., es grosero, grosero con otros jugadores. Es solo un pedazo de m...”, arremetió.

Ben Affleck suele ir mucho a los casinos, en una ocasión hasta protagonizó una publicidad en uno de ellos junto a la madre de Jennifer López - Fuente: YT

Y es que sería una práctica muy común por parte del artista, ya que, según la creadora de contenido, sucede a lo largo de todo el país. “Desde el Harrah’s en Atlantic City, hasta el Commerce Casino en California... es tan barato”, exclamó la joven con un tono de furia.

Si bien la estadounidense ya eliminó el video de su plataforma, algunos portales de noticias lograron captar sus comentarios y posteriormente retomarlos. Porque su crítica no terminó allí: después se lanzó contra la intérprete de “On the floor” por considerarla una persona que no valora el servicio que se le brinda en un establecimiento: “JLo es jod... tacaña. Ella le dice que no de propina… Él ya no da propina, bebé. No necesitas decirle nada. Él simplemente no lo hace”, finalizó.

JLo y Ben Affleck en otros establecimientos

La opinión que recientemente se volvió viral y que acaparó los titulares de varios portales noticiosos contrasta con lo último que vivieron los famosos en su luna de miel en Italia. Solo sus seres más allegados saben cuál es su forma de ser realmente, pero hay algunos fans que también han tenido la oportunidad de hablar de ellos desde su experiencia.

Ese fue el caso de los empleados de un local de decoración rústica llamado Decio Immagine Casa, donde la actriz y Affleck estuvieron durante su paseo por Lago di Como, uno de los sitios más románticos de la región de Lombardía.

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron fotografiados por los empleados de la tienda Hola!

Allí, acudieron a una tienda para ver los muebles, las decoraciones e incluso la ropa de fabricación textil, y los trabajadores fueron quienes los captaron. Por aquellos días, los medios relataban que los enamorados pasearon e interactuaron con sus fans como dos “simples turistas”, accedieron a las fotos y se alejaron de su equipo de seguridad.