Trabajó con visa de turista en Estados Unidos y la descubrieron por un detalle inimaginable: “Quedé impactada”

Trabajar en Estados Unidos es el sueño de muchas personas y, para hacerlo por la vía legal, hay varias opciones disponibles. En cada una, se debe aplicar a un documento distinto, según las características que se cumplan y los lineamientos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ese país (USCIS). En cualquier caso, es importante que el tipo de visa sea laboral, ya que eso protege al migrante ante las autoridades estadounidenses. A la pregunta de si es posible tramitar la visa de turista y trabajar en Estados Unidos, la respuesta es sí, pero las consecuencias pueden ser devastadoras para el futuro de quienes realizan esta práctica. Yolanda es una colombiana que utilizó este documento para trabajar, hasta que la descubrieron. Ella misma contó su testimonio para el canal de Taty Arévalo, una youtuber de viajes.

En el video en la cuenta de @tatyarevalo, Yolanda describió cómo fue deportada en un avión hacia Colombia y las consecuencias de trabajar con la visa de turista en Estados Unidos.

Una colombiana dio su testimonio tras trabajar por varios meses en Estados Unidos con visa de turista

“Trabajar en visa con Estados Unidos es algo ilegal, pero para nadie es un secreto que se hace”, inició Taty en el clip. Yolanda tenía su visa americana desde 2018 y, como sus hermanas habían trabajado en ese país con este documento, ella decidió seguir sus pasos y embarcarse a la aventura. En 2019, comenzó con esta práctica y se desempeñó en distintas labores. De acuerdo con su experiencia, al principio empezó en la universidad de Stanford organizando los cuartos de los estudiantes con un nombre ficticio.

Una mujer contó qué le pasó tras trabajar con visa de turista en Estados Unidos

Trabajar en Estados Unidos con visa de turista

La mujer trabajaba en Estados Unidos entre tres y cinco meses y luego volvía a su país, tiempo en el que ganaba 11.000 dólares, equivalentes a 50 millones de pesos colombianos, sin su identidad y también sin una cuenta bancaria.

Yolanda aseguró que las autoridades migratorias se dieron cuenta de todo este 2022 cuando ella realizó un viaje Bogotá-Panamá-Los Ángeles. Cuando llegó a este último destino, los oficiales de migración la retuvieron durante un tiempo prolongado mientras le hacían preguntas: “Luego me pasaron a un cuarto donde me sacaron un audio de WhatsApp del año 2018, donde una amiga me preguntaba que cómo estaba y yo le respondía que juiciosa trabajando y paseando”, detalló.

Lo que significa, según su historia, que los oficiales de migración pueden revisar los teléfonos y que, a pesar de que se hayan eliminado los chats, el historial se restaura.

El fin de un sueño: deportada

Tras descubrir la conversación, la mujer fue deportada del país estadounidense: “Nos regresaron a 15 deportados y estuve 12 horas retenida sin comida como tal, tienen sopas maruchan, agua y jugos”. Su pasaporte se lo quitaron y le rayaron la visa. “Al llegar a Colombia, al aeropuerto El Dorado, nos vuelven a llevar a migración y nos hacen unas preguntas y luego nos entregan los pasaportes (...) En 5 años aproximadamente me dijeron que podría volver a solicitar la visa”, puntualizó.

Tras descubrirla, le tacharon la visa de turista

En los comentarios del video de Taty, las personas se mostraron sorprendidas por la práctica de los oficiales en el aeropuerto: “Quedé impactada por lo que hacen”. “Qué genial saber esto para jamás hacerlo”. “Increíble todo lo que sucede en los aeropuertos”, escribieron, a la vez que destacaron la valentía de Yolanda por contar su testimonio.