Murió Elena Huelva, la influencer española de 20 años que padecía sarcoma de Ewing

escuchar

Una triste noticia empaña el inicio de 2023 para la familia, seguidores y compañeros de Elena Huelva, la influencer española que retrataba la lucha contra un agresivo cáncer en sus huesos. La joven escritora que, con su carisma, buenos deseos, valentía y cálida sonrisa ayudó a miles de personas, falleció este 3 de enero. La noticia la comunicaron sus más allegados a través de su cuenta de Instagram: “Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella”.

Fue desde el 2 de enero que la joven realizó una publicación que preocupó a sus seguidores. De acuerdo con el mensaje, su salud se había complicado: “Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre”, escribió en la descripción de una fotografía en la que estaba tomada de las manos de algunas personas.

Elena Huelva les hizo saber a sus seguidores que su enfermedad no iba bien @elenahuelva02/Instagram

La originaria de Sevilla se enfrentaba desde sus 16 años al sarcoma de Ewing con metástasis en los pulmones. Esta enfermedad afecta principalmente los huesos o los tejidos blandos cercanos. Sin importar su condición, a sus 20 años Elena se convirtió en una referente de lucha y construyó una comunidad basada en vivir el presente. Además, escribió el libro Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente, publicado en 2022.

Por su parte, los seguidores y conocidos le mandaron mensajes de aliento a la familia que vivió el proceso de la famosa de cerca. También destacaron la labor que hizo Elena al hablar abiertamente de su enfermedad y motivar a otras personas a seguir adelante. Durante los casi cuatro años que padeció cáncer, siempre se mantuvo positiva y compartió con el público cómo era su proceso.

“Mis ganas ganan”

Además de su incansable lucha, Huelva dejó un legado para la posteridad. Con su lema “Mis ganas ganan” visibilizó la pugna de un paciente con cáncer y la necesidad de que existan más investigaciones sobre este padecimiento.

El posteo con el que se anunció el fallecimiento de Elena Huelva @elenahuelva02/Instagram

La frase se volvió icónica y recorrió miles de perfiles en las redes sociales. Por eso, muchos de sus amigos y fieles seguidores la utilizaron para despedirse de ella. Uno de ellos fue Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: “Tú y tus ganas nos ganaron a todos y se quedan para siempre en el corazón de mucha gente”, señaló en declaraciones citadas por BBC.

El momento en que diagnosticaron con cáncer a Elena Huelva

Fue en 2019, justo cuando la influencer tenía 16 años, que le diagnosticaron sarcoma de Ewing, un tumor maligno que se desarrolla en los huesos y también en los tejidos blandos que los rodean. Esta enfermedad afecta principalmente a niños y adolescentes.

Desde ese momento, la vida de Elena cambió y se sometió a incansables quimioterapias. Siempre se mostró transparente frente a sus fans y les contaba lo difíciles que eran sus días de batalla. Su intención de curarse y avasallar al cáncer eran más grandes. Sin embargo, este 3 de enero su vida se apagó, pero dejó grandes enseñanzas.

El Comercio (Perú)