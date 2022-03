Murió en combate Pasha Lee, el actor ucraniano de El Hobbit y El Rey León: dejó todo para defender a su país

El actor ucraniano Pasha Lee, de 33 años, murió en medio de un bombardeo ruso a la ciudad de Irpín, cercana a Kiev. El famoso se había enlistado como voluntario al Ejército de su país para enfrentar la invasión de Rusia.

El fallecimiento fue confirmado por el Festival de Cine de Odesa. “Para toda la industria del cine del país, esta trágica noticia fue un golpe terrible. Pasha Lee es un verdadero héroe que defendió a Ucrania desde los primeros días. Nunca perdonaremos esta pérdida. Nunca olvidaremos su talento”, aseguraron desde las redes sociales del festival sus organizadores.

Pasha Lee era conocido internacionalmente por sus papeles en películas como Shadows of Unforgotten Ancestors o The Fight Rules. Tras esos roles, la valoración del actor de 33 años creció notablemente en la industria cinematográfica y se le abrieron a las puertas a introducirse en el mundo del doblaje. Fue allí donde se destacó en las traducción de El Rey León y The Hobbit y carrera profesional dio un nuevo salto y se consagró como uno de los referentes del cine ucraniano.

Luego de forjar una notable trayectoria como actor, la invasión de Rusia dio un vuelco a su vida y tomó la decisión de abandonar momentáneamente la actuación para regresar a Ucrania y defender a su país en el conflicto bélico que tiene en vilo al mundo.

“Únanse. Durante las últimas 48 horas hay una oportunidad de sentarse y tomar una foto de cómo nos están bombardeando, y estamos sonriendo, porque nos las arreglaremos y todo será Ucrania… ¡Estamos trabajando!”, publicó Lee en su cuenta de Instagram, al anunciar esta decisión. En los últimos posteos de sus redes sociales, el artista incentivó en reiteradas ocasiones a que sus compatriotas se unieran al ejército para luchar contra el avance ruso.

Este fue el último posteo de Lee, donde incentivó a sus compatriotas a sumarse a las defensas ucranianas Instagram @pashaleeofficial

A pesar de ser consciente de que este regreso para integrarse a las filas de las fuerzas armadas podría tener un final trágico para su vida, el actor se sumó a la defensa ucraniana en la ciudad de Irpín, donde formó parte del frente del ejército. En las últimas horas, Rusia ordenó un fuerte bombardeo a un sector de la ciudad utilizado para evacuar a los habitantes hacia Kiev y, en medio de sus labores, Lee murió en el lugar.

Así quedó tras el bombardeo la pequeña ciudad de Irpín se encuentra tan solo 20 km al noroeste de Kiev BBC Mundo

Tras el fatídico suceso donde fallecieron cientos de personas y muchas otras siguen siendo evacuadas, Irpín se convirtió en un centro estratégico clave de la invasión rusa. Mientras el frente comandado por Vladimir Putín avanza sobre el territorio, fuentes oficiales informaron que el ejército logró evacuar a 400 personas de la ciudad y Lee colaboró en gran parte del proceso hasta su muerte.