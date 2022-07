Murió Ivana Trump: la policía investiga si cayó por las escaleras de su departamento en Nueva York

NUEVA YORK.- La policía de Nueva York está investigando si Ivana Trump se cayó por las escaleras antes de morir, según múltiples informes citados por medios estadounidenses. La primera esposa del expresidente Donald Trump falleció el jueves a los 73 años. Según los paramédicos la mujer habría sufrido un infarto, pero el médico forense aún no determinó la causa oficial de su muerte.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está investigando si Ivana Trump se cayó por las escaleras de su departamento, ubicado en el Upper East Side, informó The New York Times, citando a dos funcionarios de las fuerzas del orden con conocimiento del asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.

Por su lado, ABC News reportó que Trump fue hallada inconsciente al pie de las escaleras de su departamento y que la policía está investigando si se produjo una caída.

El departamento de Ivana Trump en el Upper West Side en Nueva York. Mary Altaffer - AP

El mismo medio informó que los paramédicos respondieron una llamada telefónica al 911, número estadounidense para emergencias, desde su hogar el jueves, donde encontraron a la mujer de 73 años, que luego fue declarada muerta en el lugar.

No había señales de entrada forzada en la casa de Trump, dijo uno de los funcionarios al Times. Fuentes policiales también señalaron a The Associated Press que no hubo elementos sospechosos en la muerte y que Ivana murió por causas naturales. Según TMZ, el infarto golpeó a la ex compañera de Trump poco después de la hora del almuerzo.

Ivana Trump, en el Plaza Hotel en Manhattan, en 2018. (Rebecca Smeyne/The New York Times) REBECCA SMEYNE - NYTNS

Un portavoz de la policía de Nueva York dijo a Business Insider que el Departamento aún estaba esperando a que el médico forense confirmara la causa de su muerte.

Ivana Trump tenía tres hijos con el expresidente: Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump.

“Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora”, publicó Donald Trump en Truth Social tras la muerte de su exesposa. “Estaba muy orgullosa de ellos, como todos nosotros estábamos orgullosos de ella ¡Descansa en paz, Ivana!”, añadió.