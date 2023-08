escuchar

Un ejemplar de jirafa nació en un zoológico de Tennessee, Estados Unidos, y llamó la atención a nivel mundial debido a que no tiene sus características manchas, lo que lo convertiría en el único en su especie. El animal nació en The Brights Zoo y, ya que aún no tiene nombre, la elección del apodo ideal se volvió una de las principales tareas en el centro de animales.

La jirafa llegó a este mundo el 31 de julio, según dio a conocer el medio local WJHL. “Los expertos creen que es la única jirafa reticulada o somalí de color sólido que vive en cualquier parte del planeta”, señalaron los voceros del zoológico a través de un comunicado. A menos de un mes de nacida, actualmente la cría mide 1,8 metros y se encuentra bien de salud.

Las autoridades del lugar contaron que tienen registros de que una jirafa similar nació en Japón en 1970. “Desde el primer día hemos estado en contacto con profesionales de zoológicos de todo el país”, comentó David Bright, director del zoológico. “Especialmente con los veteranos, les decimos: ‘¿Has visto esto? ¿Cuál es tu opinión?’ Y nadie tiene nada”.

En Brights Zoo viven diferentes jirafas, pero ninguna sin manchas Brights Zoo

Cuando nació la jirafa, los cuidadores y veterinarios del zoológico estaban tan confundidos que decidieron realizarle unos análisis de sangre para descartar que tuviera algún problema de salud. “Sus números se compararon de manera idéntica a la jirafa que había nacido dos semanas antes que ella, así que nos sentimos bien. Cada día se vuelve más fuerte”, añadió Tony Bright, fundador del zoológico, según el medio citado.

¿Dónde vive la única jirafa sin manchas?

Brights Zoo se localiza en el condado de Washington, Tennessee. Se trata de un lugar que cuenta con el permiso del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. “Si desea involucrarse en ayudar a las jirafas que están en la naturaleza, visite Save Giraffes Now, cuantos más apoyemos a estas organizaciones que trabajan en la naturaleza, mejor”, señala la publicación del zoológico en redes sociales, con la que se busca la participación de la gente para elegir el nombre ideal para la cría.

Los posibles nombres para la jirafa sin manchas

La convocatoria terminará el 4 de septiembre y, hasta el momento, existen cuatro opciones como las favoritas, que hacen un guiño al swahili, la lengua que se usa en África, cuna de las jirafas reticuladas o somalís. La manera de votar es a través de su página oficial en Facebook.

1. Kipekee - Única

2. Firali - Inusual o extraordinaria

3. Shakiri - Ella es la más hermosa

4. Jamella - De gran belleza

“Esos cuatro son a los que la familia está realmente apegada. Entonces, si la nombran con uno de esos, estaremos muy felices”, señaló el director del zoológico, quien se alegró de que la pequeña jirafa naciera bajo todos los cuidados especiales. “Es mejor que haya nacido en cautiverio. En la naturaleza utilizan esas manchas para camuflarse. Al ser de un solo color, es posible que no hubiera podido esconderse bien”, aseguró.

LA NACION