Natti Natasha visita a Raphy Pina todos los días en la cárcel y dice que es todo una “pesadilla”

Raphy Pina y Natti Natasha han pasado momentos difíciles desde que el productor musical fue hallado culpable de posesión ilegal de armas de fuego y condenado a 41 meses de prisión. La pareja tenía la esperanza de que el juez le dictara la libertad condicional que pedía su defensa, pero no fue así. Ahora, se vieron obligados a enfrentar esta nueva prueba de la vida. La reguetonera compartió en las últimas horas que no deja solo a su amado y que todos los días acude al penal en donde se encuentra recluido para visitarlo. Además, dio una entrevista en la que describió el día de la sentencia como “una pesadilla”.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de “Criminal” posteó algunas historias frente a la prisión y aseguró que asiste diariamente a la misma hora a darle soporte al padre de su hija. “Mi cita todas las noches... mismo lugar, misma hora”, se lee en la descripción de las imágenes. Natti ha demostrado que se mantiene firme y siempre al lado de Pina: “Siempre aquí con mi campeón”, continuaron sus mensajes.

Esta fue la primera historia de Natti Natasha

Natti reveló en entrevista para Alofoke Sin Censura, que escuchar la sentencia fue una de las peores noticias de su vida pero que ni eso logró derrumbarla. Aseguró que estará fuerte para su familia y sobre todo para su pareja: “Hoy no voy a llorar porque él me da fuerza y yo le doy fuerza... yo he aprendido de él que hay que echar pa’lante. Que no esté aquí, yo no te voy a negar que me dio ansiedad y me puse nerviosa, pero no quiero que él sienta eso. Le quiero demostrar que todo lo que he aprendido en todo este tiempo lo voy a ejecutar”.

Además, con una sonrisa en la cara, dijo que trata de tomar las situaciones trágicas de la mejor manera posible, ya que eso fue lo que sus padres le inculcaron desde pequeña. Consideró que “siempre puede haber algo peor” y que al menos agradece que tanto ella como su familia tengan salud.

Confirmó que siempre estará ahí para él

Si bien ahora no pueden compartir tiempo de pareja ni en familia porque una celda los separa, la famosa dijo que ella siempre siente cerca a su marido porque “es su todo”. Además, se dejó ver tranquila ante la tragedia que actualmente aqueja todo a su alrededor y señaló que la historia de Raphy Pina puede ser un ejemplo para la gente y los fans de que “lo más importante es cómo manejas las tragedias y cómo sales de ello. Debemos seguir luchando por los sueños que queremos cumplir”.

Hizo la mitad de un corazón al estar frente al penal

Así fue la reacción de Natti Natasha cuando supo la sentencia

La cantante de “Sin pijama” dijo para la misma entrevista del medio ya citado, que el día que escucharon la sentencia fue “una pesadilla”, pero que ella confía 100% en la inocencia de su esposo. “Por esa razón fue horrible, no es lo mismo verlo en una película. Yo saber frente a quien estoy parada me da la seguridad de ir para adelante. Ahora es momento de apoyar más. Confío 100% tanto en Raphy Pina como en Rafael Antonio Pina Nieves como persona y la calidad de persona que tiene”.

Todos los días acude al reclusorio a ver a Raphy Pina

Finalmente, la artista declaró que no se imagina la vida sin Raphy porque él es su “equipo”. Además, agradeció el apoyo de todas las personas que han estado con ellos en estos momentos difíciles, incluido el reguetonero Daddy Yankee, quien es “como un hermano” para su marido.