Navegaban en Florida, vieron una aleta y se dieron cuenta de que estaban frente a una especia única y en extinción

Una aleta en el agua llamó la atención de un grupo de navegantes de Florida, que no podían creer cómo se movía cerca de su embarcación. Cuando los integrantes estaban por la costa de Destin, fueron testigos de este encuentro que se convirtió en una experiencia inolvidable. Según compartieron en una grabación, pensaron en diferentes especies antes de descubrir que estaban frente a un ejemplar del pez más grande del mundo.

Ashley Nixon, quien era parte de la tripulación, compartió más detalles en un comentario de Facebook. En uno de los videos de este encuentro, se ve cómo uno de los navegantes pronuncia: “Es una ballena”, mientras que otro señala que “es un tiburón martillo”. Entonces, el animal se acerca y se dan cuenta de que es una especie más grande: un tiburón ballena. Los diferentes clips los compartieron Jacob Nixon y Cory Kauffman a Wear, de ABC 3 News. El encuentro ocurrió el domingo, a unos ocho kilómetros al sur de Destin Pass.

El increíble encuentro con un tiburón ballena en Florida

De acuerdo con Get The Coast, esta semana varios tiburones ballena fueron vistos mientras merodeaban por la zona de Destin. Kauffman le dijo al medio citado que el ejemplar permaneció en la superficie durante al menos diez minutos, lo que permitió que los navegantes pudieran disfrutar de un espectáculo. Aunque esta especie es escurridiza por naturaleza, no es la primera vez que tiene presencia en el área. En octubre de 2020, dos ejemplares y una manta raya aparecieron en el mar y sorprendieron al buzo Alex Fogg, gerente de recursos costeros del condado de Okaloosa.

¿Cómo son los tiburones ballena?

Según detalla el sitio web de Florida Go Fishing el tiburón ballena es la especie de tiburón más grande que habita en aguas tropicales y mares templados cálidos de todo el mundo. Aunque su tamaño puede asustar a los bañistas, se alimenta principalmente de plancton y huevos de peces pequeños. Como su comportamiento es dócil, en 2008 el animal fue incluido en la lista de especies amenazadas de la Unión Mundial de la Naturaleza.

Los ejemplares de pez ballena no se encuentran con facilidad Florida Go Fishing

Un dato interesante es que, si logra evadir a sus depredadores, los ejemplares pueden vivir hasta 75 años. Normalmente nadan en solitario, pero tienen ciertas apariciones en grupo para alimentarse durante la época de apareamiento.

Los tiburones ballena habitan las aguas que rodean Florida durante los meses de verano y emigran al Caribe en invierno. En el norte del Golfo de México aparecen de forma esporádica en Texas y Louisiana. Un estudio de 2021 informó de únicamente 800 encuentros con tiburones ballena en el golfo entre 1989 y 2016, con una media de unos 30 avistamientos al año, según la revista Frontiers.

En la semana de Acción de Gracias de 2011, unos afortunados pescadores de Naples tuvieron un encuentro que jamás olvidarán, cuando vieron a dos ejemplares cerca de la costa de Marco Island. Nadaban con otras especies marinas, así que los pescadores más valientes se lanzaron al agua y nadaron allí durante un tiempo, mientras los fotografiaban. Como los tiburones ballena tienen una naturaleza dócil, lograron pasar el rato sin incidentes, según reseña Florida Go Fishing.

