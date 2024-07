Los argentinos lideran en Sudamérica los pedidos de visas para invertir en EE.UU.: a qué negocios apuestan

Escuchar

MIAMI.- Casi como una provincia más, el sur de Florida tiene todo para hacer sentir en casa a los argentinos. A la comida y la creciente instalación de restaurantes, se suman fiestas, espectáculos, recitales, la pasión por un equipo propio de futbol con Lionel Messi a la cabeza, y hasta el rugby, de la mano de Marcos Galperín y el debut de su equipo, los Sharks. Esta tendencia social se ve en números duros: los pedidos de visa por parte de argentinos vienen en aumento escalonado, que tras un impasse en 2020 por el brote de coronavirus y demoras en años siguientes, volvió a su ritmo habitual. La gran mayoría de los postulantes termina radicándose en Florida.

Las visas solicitadas más comunes de no inmigrante (es decir, permiten vivir temporalmente pero sin dar la residencia permanente o green card) tienen que ver con la inversión (E2 y L1), con algún talento extraordinario (O), o para cursar estudios en aquel país (F1).

Argentina lidera las visas de inversión en Estados Unidos

La popularidad de la visa E2 de no inmigrantes se refleja en las cifras provistas a LA NACION por la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Durante 2023, la oficina de Buenos Aires otorgó 826 visas E, el número más alto comparado con el resto de América del Sur. En el ranking sigue Colombia, con 418 visas emitidas, Chile con 343 y Brasil con 164. Entre los 12 países de Sudamérica, Estados Unidos estampó 1896 visas E, de las cuales Argentina se llevó el 43,5%.

La visa E2 permite residir en Estados Unidos si se invierte en un negocio Unsplash

“Veo el pedido de visas creciendo constantemente. Hubo un fuerte aumento en los primeros meses del gobierno actual, creo que por la incertidumbre del país, y siento que se ha estancado en ese nivel, que si bien es alto, ya no hay un aumento brusco como en los primeros meses. Veo un crecimiento en el target de jóvenes de 20 a 30 años, y más personas queriendo estudiar en los EE.UU.. Creo que se debe a que una visa estudiantil es la más accesible a los jóvenes. También se viene dando un incremento de visas laborales como la L y la E, por tendencia de empresas de extender sus servicios en EE.UU.. La más demandadas siguen siendo la de inversor, estudiante y lógicamente turista”, apunta Diego Santos Sardone, socio de CSA Attorneys en Buenos Aires.

“En los últimos cinco años ha ido incrementando mucho el pedido de visa de argentinos. En el último período hay mucha consulta para invertir en EE.UU. y obtener la visa de inversor, sin perjuicio de si lo hace para mudarse con su familia o solo con la intención de poder ingresar a manejar el negocio, mientras continua viviendo en Argentina”, aporta Natalia Fridman, titular de Fridman Inmigration Law en Miami.

En qué rubros invierten los argentinos con visa E2

Los negocios más frecuentes, según cuentan los abogados, son los que demuestran que el comercio requiere empleados, que tiene riesgo del inversor y posibilidad de expandirse: concesionario o rentadora de autos, negocio gastronómico (restaurante, café, bar), centro de estética y cuidado personal, servicios o tiendas para mascotas, y negocios para la construcción (venta de puertas, ventanas contra huracán, escaleras, etc). El requisito para la E2 es que haya una inversión sustancial para llevar a cabo un negocio exitoso, con empleados y alta posibilidad de expansión.

“La visa E2 requiere estudiar el mercado y saber qué hacer. Por ejemplo, no funciona para las inversiones inmobiliarias, como adquirir departamentos y alquilarlos, o comprar propiedades para remodelar y vender. Tiene que ser un negocio activo, que abra sus puertas, tenga empleados y flujo de caja”, cuenta Ivan Piedrahita, abogado del estudio Piedrahita Law Firm en Miami. En la misma dirección opina Carlos Colombo, de Colombo & Hurd. “Hay que tener cuidado con negocios pasivos como el real estate. En la embajada siguen siendo tradicionales en cómo evalúan la visa E2 que son negocios con proyecciones sólidas y mucho énfasis en la creación de empleo”, destaca.

Los argentinos fueron los sudamericanos que más visas de inversión solicitaron a Estados Unidos en 2023 Nataliya Vaitkevich / Pexels

La ley no especifica un capital mínimo a invertir, pero tiene que ser una cantidad suficiente para que el negocio sea viable. Todos los abogados coinciden en que hay una base no escrita que va de los 150.000 a 200.000 dólares y además contar con un capital de trabajo sobrante. “Supongamos que a una persona le quedan 10.000 dólares después de su inversión. ¿Cómo va a vivir los primeros seis meses con 10.000 dólares en la cuenta?”, pregunta Piedrahita.

Cuando se compran los activos de un negocio, se tiene que desembolsar el monto total. A veces hay negocios que podrían ser funcionales a la visa E2 entre los 200.000 o 350.000 dólares, donde el vendedor está dispuesto a financiarle al comprador. Sin embargo, para las visas no es factible.

Santos Sardone detalla que la mayoría de los argentinos elige la inversión basándose en franquicias, por sobre desarrollar su propio negocio nuevo. “Muchas familias optan por un negocio prearmado. Yo recomiendo para mejorar sus chances de aprobación ser muy prolijo. La visa E2 sigue siendo de no inmigrante, no debería quedarse a vivir indefinidamente. La idea es que se demuestre que el aplicante mantiene una vida afuera de Estados Unidos y tiene sus lazos en Argentina. Debería utilizar la visa de inversión para desarrollar su negocio y ganar dinero. Es un punto importante porque muchas veces las personas quieren vender todo lo que tienen en Argentina para acceder a esta visa y la idea es que no sea así”, completa.

Para Colombo, la tendencia en su estudio ha sido tratar de apuntar no solo al salvoconducto de inversión, sino a la visa EB2 NIW que es de interés nacional. “Nos enfocamos mucho en esa visa porque otorga residencia directa en vez de algo temporario. Hemos visto profesionales argentinos que dan con el perfil, y realmente ese es el futuro de inmigración para Estados Unidos. No necesitas una empresa americana de sponsor, y te da libertad de acción mientras tengas un perfil profesional interesante. Podés armar una propuesta de lo que venís a hacer a EE.UU., y es más atractivo que una visa de inversor”, comenta.

Visa para ejecutivos

Si bien Argentina lidera entre sus vecinos las visas E, hay otra visa de inversión, la L, en la que Brasil y Colombia llevan la delantera. En esta categoría Argentina ocupa el tercer lugar entre países vecinos con 1553 estampas, muy por debajo de Brasil en el primer lugar con 9945 y Colombia en segundo con 2086 aprobaciones. Se trata de empresarios más robustos, con empresas en sus países de origen con más de 10 empleados, que ponen una sucursal en los Estados Unidos. No se basa en la inversión per sé, sino que se transfiere al manager ejecutivo que debe estar capacitado para esa función.

“La L1, que es una visa de transferencia ejecutiva, requiere que el solicitante tenga una empresa en Argentina, que sea el dueño o esté en la nómina de empleados. Lo interesante es que da la posibilidad de llegar a la residencia permanente si la empresa en Argentina y en EE.UU. luego tienen muchos empleados y buen rendimiento”, aporta Piedrahita.

Para solicitar la visa de turista para EE.UU. es necesario cubrir un costo; la tarifa aumentó en este 2023 Freepik

La visa de talento es otras que ha ido creciendo en el tiempo. Se trata de la estampa O, de habilidades extraordinarias, gente considerada destacable en su rubro, no importa cuál. Desde un atleta, científico, diseñador o peluquero. En 2023, 748 argentinos recibieron esta categoría de no inmigrante, la cual se concede en general por los próximos tres años. Los números provistos por la Embajada de Estados Unidos muestran el crecimiento en cifras. Hace 20 años atrás, en 2003 la cantidad de estampas fue de 325. Recién en 2016 se pasó los 400, en 2019 la barrera de los 500, y de allí un fue subiendo escalonadamente hasta los números actuales.

Natalia Fridman asegura que el salvoconducto por talento es otro de los grandes rubros. “La gran comunidad latina que hay en EE.UU., entre los cuales hay muchísimos argentinos, hizo que en los últimos años hayan venido muchas obras de teatro y bandas musicales, las cuales requieren una visa para poder hacer las funciones.

En estos casos, la visa de talento se debe tramitar no solo para los artistas, sino también para todo el personal de soporte que quieran llevar (sonidista, productor, etc.). El talento argentino quiere salir al exterior, hacerse conocer y tener funciones afuera. Esto es muy positivo porque están llegando muchas bandas musicales, muchas obras de teatro y unipersonales”, aporta. La visa O, si bien permite vivir en los Estados Unidos, no necesariamente implica que todos los solicitantes la tramiten con ese fin.

¿Hay más rechazos en las aplicaciones de visados?

Para Fridman, el Servicio de Inmigración (USCIS) está cada vez está más exigente con todos los puntos a cumplir. “Es sumamente importante asesorarse muy bien, y seguir las recomendaciones del abogado, que cuenta con experiencia en el tema, ya que cada vez están habiendo más rechazos, tanto en los procesos consulares, como ante USCIS, dentro de EE.UU.”, afirma.

De todas maneras, todos los abogados aseguran que si los casos están bien presentados, y cumplen los requisitos de la ley, los riesgos de rechazo son muy bajos.

Colombo opina que el porcentaje de rechazos se mantiene al mismo nivel de siempre pero asegura que ahora se hace un análisis más a fondo sobre el origen del dinero.

“La Embajada es muy fiel al librito. Tiene su interpretación y no hay mucha variedad en ese sentido -cuenta Santos Sardone-. No es que haya un aumento en los requisitos, pero los casos de inversión se estudian aun más. Antes algunos casos se aprobaban de uno a tres días después de la entrevista, ahora he visto que a veces el mismo estilo de caso tarda dos a tres semanas, y algunos oficiales piden que la empresa genere empleos y son muy exigentes con las startups”. También dice recibir muchas consultas de personas con visas denegadas, tanto de turismo o no inmigrante. “Especialmente, gente que ingresó durante el visa waiver, que corrió de 1995 al 2002, y luego se quedó a vivir en EE.UU. sin permiso. Veo muchas consultas y denegación para ese perfil”, dice.

Rechazos en la visa de estudiante

Según Fridman, observa rechazos masivos de la Visa de Estudiante (F-1), algo que ocurre en todo el mundo, y no solo en Argentina. Están muy estrictos con la otorgación de este permiso, enfocándose en qué es lo que irá a estudiar el aplicante.

En la mayoría de los casos, quienes aplican para ir a estudiar inglés son rechazados con la explicación de que eso lo pueden estudiar en su país. La ola de rechazos se da para evitar a quienes utilizan esta visa como su entrada al país para luego quedarse trabajando o haciendo actividades no relacionadas con el estudio. “Cuando la persona quiere ir a estudiar a EE.UU. un master o una carrera de grado ya la embajada no está pensando en una negación, es decir que si ve que la persona tiene lazos a su país y su verdadera intención es ir a estudiar un master y regresar, hay muchas posibilidades que apruebe ese visado”, asume Fridman.

Los rechazos masivos de la Visa de Estudiante (F-1) en Estados Unidos se dan para solicitantes de todo el mundo; el país está muy estricto con los requisitos 123RF

Más allá de la aprobación o negación de la visa, los costos consulares y de abogado se deben abonar más allá del resultado. El costo depende de la visa y del abogado, pero en rasgos generales una estampa de no inmigrante (como la E2 o la O) oscila entre los $5000 a 10.000 de honorarios legales más tasas inmigratorias.

Turismo

La visa de turismo también ha tenido un aumento importante, si se mira en perspectiva a largo plazo, si bien no está en su máximo pico. Argentina recibió en 2023, 291.892 estampas, el tercer lugar de un total de casi 2,4 millones que se extendieron a todos los países de América del Sur. En primer puesto se ubica Brasil con más de un millón de visas otorgadas, seguido por Colombia con 476.000.

Si bien el número viene en crecimiento y desde el año 2008 ya supera las seis cifras, en el 2017 se registró el pico máximo, con más de 323.000 visas B1/B2 emitidas. Quienes aplican para el sellado por primera vez, la demora de los turnos ronda los ocho meses. De enero a mayo de 2024, se otorgaron casi 112.000 visas B1/B2 en Argentina.