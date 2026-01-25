New England Patriots regresan al Super Bowl al vencer 10-7 a Broncos

Los New England Patriots derrotaron este domingo 10-7 a los Denver Broncos y se clasificaron a su primer Super Bowl de la NFL desde el último título de la dinastía liderada por Tom Brady en 2019

Bajo un intenso temporal de nieve en Denver, los Patriots se impusieron en una final de la Conferencia Americana más igualada de lo esperado con una intercepción final de Christian González, esquinero de raíces colombianas

New England pugnará por el séptimo título de su historia en el Super Bowl, el 8 de febrero, frente al ganador de la final de la Conferencia Nacional, que disputaban el domingo los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams