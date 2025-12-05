"No hay rival fácil", dice Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que "no hay rival fácil" y que no da "nada por descontado" tras el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 este viernes en Washington.

Argentina, último campeón del mundo en Catar 2022, integrará el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Sobre Argelia, Scaloni señaló: "Es una buena selección, creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países".

El argentino recordó que conoce al entrenador de esa selección, Vladimir Petković: "Me dirigió en Lazio y es un gran entrenador", dijo en declaraciones al canal Telefe tras el sorteo.

Sobre Austria señaló que "hizo una gran eliminatoria y es un rival difícil también".

Respecto a Jordania, afirmó: "No damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será".

Si la Albiceleste se clasifica en su grupo deberá enfrentar en dieciseisavos de final al segundo clasificado del grupo H, integrado entre otros por España y Uruguay.

"Es un grupo difícil, un cruce difícil si es así. Pero primero hay que pasar, después ya se verá", dijo el entrenador argentino.

Como entrenador del campeón vigente, Scaloni fue el encargado de subir al escenario cargando en sus manos enguantadas el icónico trofeo del Mundial, en el inicio de la ceremonia.

Allí se refirió brevemente a la histórica final con Francia en Lusail que se definió por penales: "Nuestro equipo a pesar de las dificultades siguió creyendo", dijo.

"Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, intentar seguir compitiendo y no dar nada por perdido", añadió.

Al llegar a Estados Unidos para el sorteo, Scaloni se había referido a la eventual presencia de Lionel Messi (38) en el Mundial: "Lo decidirá él y nosotros acompañaremos la decisión que tome", señaló.

"Bastante maduro es y se ha ganado poder decidir", añadió.

En la previa del sorteo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dijo que está negociando para extender el contrato de Scaloni y su cuerpo técnico hasta 2030: "Va a haber renovación seguramente", dijo a Telefe.

tev/dam