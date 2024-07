No para de crecer: una verdadera colección de editoriales en la prensa de Estados Unidos llama a Biden a bajarse tras el debate con Trump

Escuchar

Luego del primer debate presidencial del pasado 27 de junio, una de las preguntas que ha surgido es si el actual mandatario, Joe Biden, debe retirarse de la contienda para ser el candidato de los demócratas en las próximas elecciones. En ese sentido, una encuesta reveló que el 72% de los votantes cree que no debería presentarse en los comicios. En paralelo, los principales periódicos de Estados Unidos hicieron su propio análisis al respecto.

El cara a cara entre Biden y Donald Trump generó una gran ola de repercusiones. Mucho analistas políticos vieron como claro ganador al aspirante del Partido Republicano, al tiempo que calificaron la actuación del presidente como “desastrosa”. Consideraciones similares tuvieron gran parte de los periódicos de EE.UU., aunque algunos se limitaron a brindar información objetiva y evitar profundizar al respecto.

El debate entre Donald Trump y Joe Biden ha generado dudas acerca de la reelección del presidente

La opinión de la prensa tras el debate Biden-Trump: “Un peligro nacional”

CNN, propiedad de Warner Bros. Discovery, que fue la encargada de organizar el debate, realizó una recopilación de las portadas de los principales diarios de Estados Unidos, que se han pronunciado a favor de la retirada de Joe Biden. Ese fue el caso de The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, The Atlantic y The Economist. En tanto, The Philadelphia Inquirer evidenció una postura distinta.

The New Yorker publicó el 29 de junio un artículo de David Remnick titulado: “El ajuste de cuentas de Joe Biden”. Allí, el editor y periodista explicó que Biden se “desmoronó” en el debate frente a decenas de millones de sus compatriotas. “Que siga siendo el candidato demócrata, el actor central de ese referéndum, sería no solo un acto de autoengaño, sino un peligro nacional”, adviertió el ganador de un Premio Pulitzer en 1994.

Para The New York Times, Thomas L. Friedman escribió una nota en la que consideró: “Joe Biden es un buen hombre y un buen presidente. Debe retirarse de la contienda”. El columnista aseguró que el debate “lo hizo llorar”. “No puedo recordar un momento más desgarrador en la campaña política presidencial estadounidense en mi vida, precisamente por lo que reveló”, agregó.

Friedman también indicó que “si la vicepresidenta Kamala Harris quiere competir, debería hacerlo”, al tiempo que subrayó que”los votantes merecen un proceso abierto en busca de un candidato presidencial demócrata que pueda unir no solo al partido sino también al país, ofreciendo algo que ninguno de los dos hombres en el escenario de Atlanta hizo el jueves por la noche”.

En The Washington Post, el periodista David Ignatius comenzó su publicación con la frase: “Hace casi un año era obvio que el presidente Biden no debería postularse para un segundo mandato”. Además, hizo referencia a una encuesta en la que la mayoría de los demócratas dijeron que Biden era demasiado mayor para ser eficaz durante cuatro años más durante un eventual mandato.

The Atlantic, con la opinión de Mark Leibovich, publicó “Tiempo de irse, Joe”. En ese artículo, el columnista opinó que el presidente debe poner fin a su campaña. “El primer debate presidencial, celebrado anoche, fue un desastre. Desde el principio quedó claro que Biden parecía viejo, sonaba viejo y, sí, de hecho es muy, muy viejo”, sentenció.

En la publicación titulada “Joe Biden debería ahora dar paso a un candidato alternativo”, de The Economist, se advierte que, en noviembre de 2022, ya habían adelantado que el actual mandatario no debería buscar la reelección como presidente. “En enero de este año, pusimos nuestras preocupaciones en la portada. Pero incluso aquellos preocupados por su edad no estaban preparados para el debate del jueves contra Donald Trump”, consideraron.

En su recopilación, CNN solo mencionó a The Philadelphia Inquirer como el único medio que sostuvo que Donald Trump es quien debe retirarse de la contienda rumbo a las elecciones. Sin embargo, la editorial titulada “Para servir a su país, Donald Trump debería abandonar la carrera”, también menciona que “Biden fue un desastre en el debate”.

