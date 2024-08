No solo el pasaporte: estos son los nuevos documentos para subir a un avión a partir de 2025 en EE.UU.

La ley Real ID cambió el panorama en Estados Unidos, donde los residentes han esperado mucho para su entrada en vigor y aplicación. Esta medida establece estándares de seguridad más altos para las identificaciones y las licencias de conducir emitidas por los estados, por lo que, después de que venza el plazo para obtener una Real ID, ya no se podrá abordar vuelos comerciales con una licencia convencional.

Aunque esta ley es importante, no significa que quienes no tramiten su Real ID no puedan subir al avión, sino que, si quieren usar su licencia estándar como identificación, ya no estará permitido. En su lugar, quienes no puedan tramitar la Real ID podrán optar por documentos alternativos.

En EE.UU., los pasajeros adultos de 18 años o más deben mostrar una identificación válida en el puesto de control del aeropuerto para poder viajar y la mayoría usa sus licencias de conducir u otras tarjetas de identidad estatales con fotos, que son las emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados o su equivalente.

¿Qué identificaciones de EE.UU. no se podrán usar para abordar un avión?

Las licencias de conducir estatales que no son Real ID.

Un permiso de armas.

Una licencia de conducir temporal.

¿Qué identificaciones sí aceptará EE.UU.?

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjetas de viajero de confianza del DHS.

Identificación del Departamento de Defensa.

Green card.

Tarjeta de cruce de fronteras.

Una identificación con foto emitida por una nación tibal y reconocida a nivel federal.

Tarjeta HSPD-12 PIV

Pasaporte emitido por el gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador de transporte

EE.UU. Tarjeta de Autorización de Empleo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (I-766)

EE.UU. Credencial de marinero mercante

Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC).

¿Qué pasa con los migrantes sin Real ID?

No todos los migrantes pueden obtener una credencial Real ID, esto debido a sus estatus. Sin embargo, sí se autoriza como identificación el pasaporte emitido por el gobierno extranjero.

En caso de que una identificación esté vencida, la Secretaría del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), la acepta hasta un año después de la expiración. Por la parte de los niños, no se requiere que los menores de 18 años proporcionen una ID cuando viajen dentro de EE.UU.

¿Qué pasa si se olvida la identificación al momento de volar?

En este caso, si se llega al aeropuerto sin una identificación válida, porque se pierde o se dejó en casa, el pasajero todavía podría tener la posibilidad de volar. El oficial de la TSA le pedirá que complemente un proceso de verificación de identidad. Si la confirma, se deberá entrar en un punto de control de detección. No obstante, esto también conlleva una revisión adicional exhaustiva, tanto de la persona como del equipaje de mano.

“No se le permitirá entrar a un puesto de control de seguridad, si su identidad no se puede confirmar, si decide no proporcionar la identificación adecuada o si se niega a cooperar con el proceso de verificación de identidad”, advierte la TSA, que también sugiere llegar dos horas antes del vuelo.

