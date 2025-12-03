Nominado por Trump para la NASA insiste en volver a la Luna antes que China

Jared Isaacman, nominado por el presidente Donald Trump para dirigir la NASA, reafirmó el miércoles ante congresistas estadounidenses la intención del gobierno de regresar a la Luna antes que China.

"Estados Unidos regresará a la Luna antes que nuestro gran rival y estableceremos allí una presencia sostenible", aseguró este colaborador cercano del multimillonario Elon Musk casi ocho meses después de una primera audiencia.

En diciembre de 2024, Trump nombró a Isaacman pero en abril le retiró su apoyo antes de volver a nombrarlo a principios de noviembre.

Estas decisiones se tomaron en un contexto de tensiones entre el presidente y Musk, quienes parecen haber encendido la pipa de la paz.

En esta segunda audiencia, Isaacman se mostró cauto respecto al planeta rojo.

Mientras que en abril había declarado que priorizaría el envío de astronautas a Marte, el miércoles enfatizó más en la necesidad de regresar lo antes posible a la Luna.

El programa Artemisa de la NASA, que prevé este regreso, ha sufrido numerosos retrasos en los últimos años, en parte debido a los problemas en el desarrollo del módulo de aterrizaje desarrollado por la empresa SpaceX, de Musk.

cha/vla/dga/val