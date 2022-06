NoMo SoHo: así funcionan las reservas mediante NFTs en un hotel de Nueva York

Quienes deseen combinar sus activos digitales con algo de realidad al fin tiene una opción: disfrutar de unas vacaciones. NoMo Soho, miembro de Preferred Hotels & Resorts, el grupo de hoteles de lujo independientes más grande del mundo, convirtió a este en el primero de Estados Unidos en ofrecer a los huéspedes la oportunidad de reservar sus estadías a través de NFTs, (Token no fungible), con toda la tecnología blockchain.

El elegante NoMo Soho tiene 26 pisos y 264 habitaciones, está ubicado además en el centro de Manhattan, el vínculo entre la moda, diseño y cultura. Es el edificio más alto en SoHo y ofrece espectaculares vistas del horizonte de la ciudad, pero ahora también tiene un valor agregado. NoMo SoHo New York es el primer hotel con reservas mediante NFTs.

Sapir, propietario de NoMo SoHo, se asoció con SolidBlock, una plataforma de tokenización para bienes raíces líder, con el objetivo de presentar esta oferta NFT que solo está disponible en una cantidad limitada: NFT Stays es una selección con la que se incluyen estadías de tres a seis noches en NoMo SoHo. Los interesados en estos paquetes podrán tener acceso a tarifas presenciales exclusivas al comprar un NFT que represente una parte reconocible del hotel, como por ejemplo The Lovewall en NoMo Kitchen y The Tunnel of Love, el arco de la entrada principal.

Los costos de reservar en el NoMo SoHo New York

El hotel ofrece un estilo exclusivo con otras formas de pago PREFERRED HOTELS & RESORTS

El costo del paquete más básico inicia a partir de 0,41 ETH, un valor aproximado de 836 dólares. Los beneficios adicionales a los que los huéspedes podrán acceder incluyen: un check- ut más tarde, desayuno de cortesía, bebida de bienvenida y la oportunidad de más tarifas presenciales en visitas posteriores.

Este lujoso hotel comenzó con el programa a partir del lunes 16 de mayo. Por ahora, solo se pondrán a la venta 300 de estos NFTs, a partir de 0,41 ETH.

Por su parte, Yael Tamar, Ceo y co-fundador de SolidBlock, declaró que “reformulan la forma en la que usan NFT a través de la creación de casos prácticos de uso de la tecnología NFT para brindar un valor único al sector de hospitalidad y sus huéspedes (…) Este programa le dará a NoMo SoHo una ventaja que aumentará los ingresos y las tasas de ocupación hotelera”.

NFTs quieren ir más allá de lo digital

Habitación en el primer hotel con reservas mediante NFTs PREFERRED HOTELS & RESORTS

La mayoría de las empresas que ingresan al juego de los NFT parecen quedarse en la parte digital. Por ejemplo, Marriott Bonvoy, presentó los NFT en la feria Art Basel Miami, que desbloqueaban piezas de arte originales y 200.000 puntos Bonvoy. Otros hoteles se aventuraron y crearon galerías NFT.

En el reciente desarrollo de Sapir de Arte by Antonio Citterio, un condominio boutique de lujo frente al mar en Surfside, Miami, se vendió por 22,5 millones de dólares con criptomonedas en junio de 2021, lo que rompió récords como el primer desarrollo en facilitar una transacción de este tipo.

¿Cómo se puede reservar una estadía en el NoMo SoHo New York?

Para reservar a través del paquete NFT no hay mayores complicaciones porque el proceso es similar a usar cualquier tipo de código promocional, lo que podría significar un “ganar-ganar”: el NoMo consigue llenar sus libros de reservas con antelación y el huésped tiene un buen precio en un momento en el que las tarifas en Nueva York parecen incrementarse. La información puede obtenerse en: http://www.nomosoho.com/nft .