Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el miércoles 26 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Oeste

: 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El miércoles 26 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 27 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.

El viernes 28 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El lunes 31 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.